Erzurum'da 'Tarihe Pedallıyoruz' Etkinliği Yoğun İlgi Gördü

Erzurum'da 'Tarihe Pedallıyoruz' Etkinliği Yoğun İlgi Gördü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Valiliği ve Atatürk Üniversitesi'nin katkılarıyla düzenlenen 'Tarihe Pedallıyoruz' etkinliği, tarihi mirasları ve doğal güzellikleri bir araya getirdi. Katılımcılar bisiklet ve atlı sürüşle tarihi Çobandede Tabyası'na kadar pedal çevirdi.

Erzurum'un tarihi miraslarına dikkat çekmek, doğa ve spor tutkunlarını bir araya getirmek amacıyla düzenlenen "Tarihe Pedallıyoruz" etkinliği yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Erzurum Valiliği öncülüğünde, Atatürk Üniversitesinin katkılarıyla ve Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübünün organizasyonunda gerçekleşen etkinlik, bisiklet ve atlı sürüşün iç içe geçtiği doğayla ve tarih ile iç içe bir rota izledi.

Etkinliğe; Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, Macera Off-Road Başkanı Lokman Toptaş ile ekibi, Manej Alanı ve Atçılık Koordinatörü Doç. Dr. Gökhan Öztürk ile birim çalışanları, çok sayıda öğrenci ve doğa tutkunu katıldı.

İlk etabı bisiklet sürüşüyle gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, yaklaşık 5 kilometrelik parkuru bisikletle tamamladı. Daha sonra atlı grupların katılımıyla 6 kilometrelik parkur devam ettirildi. Etkinlik, Erzurum'un en yüksek savunma noktalarından biri olarak bilinen ve tarihi önemi büyük olan Çobandede Tabyasında sona erdi.

"Tarihi Mekanlarımızı Sporla Buluşturuyoruz"

Katılımcılar, şehrin doğası ve tarihi dokusuyla iç içe bir yolculuk yaparken, tarihin izlerini doğa sporlarıyla birleştirerek farklı bir deneyim yaşadı. Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid döneminde, Rus saldırılarına karşı inşa edilen ve 2 bin 453 rakımıyla Erzurum'a en hakim nokta olarak bilinen Çobandede Tabyası, bu anlamlı etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu etkinlik sonrası yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Erzurum'un tarihi miraslarından biri olan Çobandede Tabyasına, Valiliğimiz öncülüğünde düzenlenen 'Tarihe Pedallıyoruz' etkinliği kapsamında üniversitemiz olarak biz de katıldık. Bisikletçilerimiz, yamaç paraşütü ve off-road ekiplerimizle bu anlamlı organizasyonda yer alarak hem tarihi yapılarımızın unutulmamasına hem de şehrimizin turizm potansiyeline dikkat çekmeye çalıştık. Atatürk Üniversitesi olarak sadece akademik alanda değil, kültürel ve toplumsal alanlarda da şehrimize değer katmaya devam ediyoruz. Bu tür etkinliklerin, gençlerimizin tarih bilinci kazanmasında ve Erzurum'un sahip olduğu eşsiz mirasın tanıtılmasında önemli bir rol oynadığına inanıyorum. Üniversite olarak bu anlayışla hareket ediyor; bilimle birlikte kültürü, tarihi ve sporu da kapsayan bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Katılımcıların coşkulu ve duyarlı katılımıyla tamamlanan etkinlik, hem Erzurum'un tarihi yapılarının tanıtımına katkı sundu hem de doğayla iç içe sporun keyfini yaşattı. Etkinlik sonunda katılımcılar, tarihi ve doğal atmosferde hatıra fotoğrafları çekerek günün anısını ölümsüzleştirdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Gökay Kalaycıoğlu: Ölüm döşeğinde olan bir kadının çığlığı üzerinden prim yapmak vicdansızlık

"Ölüm döşeğindeki kadının üzerinden prim yapıyorlar"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu hakim karşısına çıktı! 2 ay sonra ilk kez görüntülendi

İmamoğlu hakim karşısına çıktı! 2 ay sonra ilk kez görüntülendi
Alev topuna dönen uçak enkazından yürüyerek çıktı, ilk sözleri 'Uçak Patladı' oldu

Alev topuna dönen uçak enkazından yürüyerek çıktı, ilk sözleri "Uçak Patladı" oldu
Merakla beklenen rapor paylaşıldı! İşte emekli zammı konuşulan rakam

Emekliye yapılacak zammı yakından ilgilendiren rapor paylaşıldı
İsrail basınından olay iddia: Netanyahu, 2 ülkeden yardım istedi

Netanyahu 2 ülkeden yardım istedi; biri olumlu döndü diğeri çekimser
Samsunspor sezonun ilk bombasını patlatıyor

Samsunspor sezonun ilk bombasını patlatıyor
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
Samet Akaydın nişanlandı! 'Makas kesmedi' deyince Fener'in eski yıldızı devreye girdi

"Makas kesmedi" deyince Fener'in eski yıldızı devreye girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.