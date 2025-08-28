Erzurum'da Öğrenci Yurtlarında İncelemeler ve Yeni Projeler

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, tadilat ve inşaat çalışmaları devam eden GSB Öğrenci Yurtlarında incelemelerde bulundu. Çakmur, Nenehatun ve Erzurum Kız Yurdunda ise yangın alarm sistemlerini kontrol etti.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, saha gezilerini sürdürüyor. Spor tesisleri ile GSB Öğrenci Yurtları arasında mekik dokuyan Çakmur, Merkezi Yurtlarda tadilat ve inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Yatırım İnşaat ve İşletmeler Şube Müdürü Köksal Kaçmaz'ın da katıldığı incelemelerde il müdürü Çakmur, müteahhit firma ve yurt müdürlerinden bilgi aldı. Çakmur, yurtlardaki yangın alarm sistemlerini de yakından kontrol etti.

Eski hizmet binası kız yurdu oluyor

Merkezi Yurtlar Kampüsünde yer alan ve KYGM Erzurum İl Müdürlüğü hizmet binası olarak kullanılan bina kıy yurduna dönüştürülüyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, "İl ve ilçelerdeki yurtlarımızda 20 bin öğrenciye yurt hizmeti veriyoruz. Yurtlar Kampüsümüzdeki bazı blokları deprem testleri sonucunda boşaltmıştık. Öğrencilerimizin mağdur olmaması anlamında yurtlarımızda kapasite artırımına gittik. Yurtlar Kampüsümüzdeki eski hizmet binamızda da inşaat çalışması yapıyoruz. Bu binayı da kız yurdu olarak dönüştürüyoruz" diye konuştu. - ERZURUM