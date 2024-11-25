Erzurum'da 'Nesilden nesile öğretmen buluşması'

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Palandöken Gençlik Merkezi Cumhuriyetimizin 101. yılında "Nesilden Nesile Öğretmen Buluşması" ile anlamlı bir projeye imza attı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Palandöken Gençlik Merkezi'nde önemli bir etkinlik yaşandı,

Erzurum'da ikinci kez Palandöken Gençlik Merkezi 24 Kasım Öğretmen Günü dolayısıyla geleneksel olarak Nesilden Nesile Öğretmen Buluşması programı organize etti.

Cumhuriyetimizin 100.yılında birincisi düzenleyen Palandöken Gençlik Merkezi bu sene Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi paydaşlığında Final Okullarının ev sahipliğinde Nesilden Nesile Öğretmen Buluşmasının ikincisini düzenledi. Program yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Duydu dolu anların yaşandığı programda öğretmenler hüzünle sevinci bir arada yaşadılar. Programa Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Karapınar, Palandöken Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metin Günay, Memur-Sen Erzurum İl Başkanı Mustafa Karataş ve öğretmenler katıldı.

Öğretmenlik mesleği insanlık tarihinin en önemli mesleğidir

Program açılış konuşmasını Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü ve Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum İl Başkanı Memet Gözütok yaptı. Gözütok, "Öğretmenlik, insanlık tarihinin en önemli mesleğidir. Öğretmenlik mesleği, her şeyden önce bir ideal, gaye ve bir hizmet mesleğidir. Bir öğretmenin en önemli özelliği, sevgi dolu yüreği ve adanmışlık ruhudur" dedi.

Yıldız: İyi ki öğretmenim

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, her insanın hayatına dokunan bir öğretmen olduğuna dikkat çekerek, "Beni ben yapan öğretmenlerimin, öğretmen olmasına vesile olduğum öğrencilerimin ve ülkemin eğitim ağacının dalında onlar gibi bir yaprak olmaktan gurur duyduğum tüm meslektaşlarımın "Öğretmenler Günü" kutlu olsun. İyi ki öğretmenim!" dedi.

Çakmur: Öğretmen ışık demektir

Kendisi de bir eğitimci olan Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, bu anlamlı günde öğretmenlik mesleğinin önemine dikkat çekti.

Çakmur, "Sevgi dolu bir öğretmen, ışık demektir. O, yeri doldurulmaz öğretici, eserine kıymet biçilemeyen varlık, kendini tüketerek etrafını aydınlatan mum, gerçeğin ve idealin üstadı, dünyanın en büyük sorumluluğuna sahip insandır; öğretmen" diye konuştu.

Çakmur, ayrıca bu programı hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, bütün öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı.

Gençlik Merkezi müzik öğretmenleri, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı unutmadı. Öğretmenlerimiz Mağusa Limanı şarkısı ile yürekleri dağladılar. Başta Aybüke öğretmen olmak üzere bütün şehit öğretmenleri rahmetle andılar.

Program nesil buluşması ile devam etti. Öğretmenler, öğretmen olmuş öğrencileri ile sahneye davet edilerek hediyeleştiler. Bu anlamlı güne vefa adına kalıcı izler bıraktılar. Palandöken Gençlik Merkezi müzik ekibi sevilen türküleri ve Şehit öğretmen Aybüke öğretmenin sevdiği türküyü de seslendirdiler . Türkiye yazarlar Birliği Erzurum şube yönetim kurulu üyesi Kübra Genç de öğretmeni Alparslan Aydın'ın şiirini seslendirdi. Nesilden Nesile Öğretmen Buluşmasında öğrencisi de öğretmen olan öğretmenler hediyelerini birbirine takdim ettiler. Daha sonra öğretmenlerin onuruna moral yemeği verildi. - ERZURUM