Üye Girişi
Haberler
İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı

İki ülke anlaştı! Aylardır devam eden savaşın bitmesi artık an meselesi

 Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 2 milyar TL'lik Genel Sağlık Sigortası borcu silinecek

Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 400 bin kişinin borcu siliniyor

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi ağırladı

NATO Genel Sekreteri Ankara'da! İşte kritik zirvede konuşulanlar
7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti

7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti

Erzurum'da 'Nesilden nesile öğretmen buluşması'

Erzurum'da 'Nesilden nesile öğretmen buluşması'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Palandöken Gençlik Merkezi Cumhuriyetimizin 101. yılında "Nesilden Nesile Öğretmen Buluşması" ile anlamlı bir projeye imza attı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Palandöken Gençlik Merkezi Cumhuriyetimizin 101. yılında "Nesilden Nesile Öğretmen Buluşması" ile anlamlı bir projeye imza attı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Palandöken Gençlik Merkezi'nde önemli bir etkinlik yaşandı,

Erzurum'da ikinci kez Palandöken Gençlik Merkezi 24 Kasım Öğretmen Günü dolayısıyla geleneksel olarak Nesilden Nesile Öğretmen Buluşması programı organize etti.

Cumhuriyetimizin 100.yılında birincisi düzenleyen Palandöken Gençlik Merkezi bu sene Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi paydaşlığında Final Okullarının ev sahipliğinde Nesilden Nesile Öğretmen Buluşmasının ikincisini düzenledi. Program yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Duydu dolu anların yaşandığı programda öğretmenler hüzünle sevinci bir arada yaşadılar. Programa Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Karapınar, Palandöken Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metin Günay, Memur-Sen Erzurum İl Başkanı Mustafa Karataş ve öğretmenler katıldı.

Öğretmenlik mesleği insanlık tarihinin en önemli mesleğidir

Program açılış konuşmasını Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü ve Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum İl Başkanı Memet Gözütok yaptı. Gözütok, "Öğretmenlik, insanlık tarihinin en önemli mesleğidir. Öğretmenlik mesleği, her şeyden önce bir ideal, gaye ve bir hizmet mesleğidir. Bir öğretmenin en önemli özelliği, sevgi dolu yüreği ve adanmışlık ruhudur" dedi.

Yıldız: İyi ki öğretmenim

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, her insanın hayatına dokunan bir öğretmen olduğuna dikkat çekerek, "Beni ben yapan öğretmenlerimin, öğretmen olmasına vesile olduğum öğrencilerimin ve ülkemin eğitim ağacının dalında onlar gibi bir yaprak olmaktan gurur duyduğum tüm meslektaşlarımın "Öğretmenler Günü" kutlu olsun. İyi ki öğretmenim!" dedi.

Çakmur: Öğretmen ışık demektir

Kendisi de bir eğitimci olan Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, bu anlamlı günde öğretmenlik mesleğinin önemine dikkat çekti.

Çakmur, "Sevgi dolu bir öğretmen, ışık demektir. O, yeri doldurulmaz öğretici, eserine kıymet biçilemeyen varlık, kendini tüketerek etrafını aydınlatan mum, gerçeğin ve idealin üstadı, dünyanın en büyük sorumluluğuna sahip insandır; öğretmen" diye konuştu.

Çakmur, ayrıca bu programı hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, bütün öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı.

Gençlik Merkezi müzik öğretmenleri, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı unutmadı. Öğretmenlerimiz Mağusa Limanı şarkısı ile yürekleri dağladılar. Başta Aybüke öğretmen olmak üzere bütün şehit öğretmenleri rahmetle andılar.

Program nesil buluşması ile devam etti. Öğretmenler, öğretmen olmuş öğrencileri ile sahneye davet edilerek hediyeleştiler. Bu anlamlı güne vefa adına kalıcı izler bıraktılar. Palandöken Gençlik Merkezi müzik ekibi sevilen türküleri ve Şehit öğretmen Aybüke öğretmenin sevdiği türküyü de seslendirdiler . Türkiye yazarlar Birliği Erzurum şube yönetim kurulu üyesi Kübra Genç de öğretmeni Alparslan Aydın'ın şiirini seslendirdi. Nesilden Nesile Öğretmen Buluşmasında öğrencisi de öğretmen olan öğretmenler hediyelerini birbirine takdim ettiler. Daha sonra öğretmenlerin onuruna moral yemeği verildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

NATO Genel Sekreteri Ankara'da! İşte kritik zirvede konuşulanlar
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sahne!
img

Aylar sonra yeniden karşı karşıya geldiler: Hadi gel de kapat

Son Dakika Haberleri

Kalpazan 6. bölüm full HD tek parça izleme linki! Kalpazan 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 25-26 Kasım Güngören, Arnavutköy, Şişli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Tosun Paşa filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tosun Paşa filmi ne zaman, nerede çekildi? Uzak Şehir 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı? Uzak Şehir 3. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM linki! ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 25-26 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Özgürlük Savaşçısı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Özgürlük Savaşçısı filmi ne zaman, nerede çekildi? Adana ASKİ su kesintisi! 25-26 Kasım Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Üç Silahşörler D'Artagnan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Üç Silahşörler D'Artagnan filmi ne zaman, nerede çekildi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.