Erzurum'da Modern Sulama Projesi: 15.640 Dekar Arazi Sulanacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Regülatör Sulaması ile 15 bin 640 dekar arazi sulanacak

Erzurum Narman Yanıktaş Regülatör Sulaması ile 15.640 dekar arazinin sulama inşaatı çalışmaları hızla devam ediyor. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Sulama şebekesi imalatlarının devam ettiğini projeyi bitirmek için adeta zamanla yarıştıklarını, Erzurum Narman Yanıktaş Regülatör Sulaması İnşaatı çalışmalarını 2025 yılında tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı.

Erzurum Narman Yanıktaş Regülatör Sulaması işi yapım çalışmalarının hızla devam ettiğini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "İnşaatın yüzde 26 sını tamamladık. Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor 2025 yılında projeyi bitirip, 15 bin 640 dekar tarım arazisinin sulamaya açılmasını amaçlıyoruz." diye konuştu.

Erzurumlu üreticilere yılda 156 milyon 400 bin lira ek gelir

15 bin 640 dekar araziye sulama suyu verecek Narman Yanıktaş Regülatör Sulaması işinin bölge tarımı için büyük önem taşıdığını belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta "Narman Yanıktaş Regülatör Sulaması işi sayesinde yöre çiftçisi modern sulama ile tanışacak 15.640 dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz farklı ürünler ekip, dikebilecek, kazançları artacak. Erzurumlu üreticiler, 2024 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 156 milyon 400 bin lira daha fazla kazanacak" dedi. - ERZURUM