Erzurum'da 200 Kişi Toplum Yararına Proje Kapsamında İstihdam Edilecek

Erzurum'da 200 Kişi Toplum Yararına Proje Kapsamında İstihdam Edilecek
Güncelleme:
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İŞKUR arasında imzalanan TYP protokolü kapsamında, 200 aday kura ile belirlendi. Proje, 3 Kasım 2025-30 Nisan 2026 tarihleri arasında uygulanacak.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İŞKUR arasında imzalanan Toplum Yararına Proje (TYP) Kapsamında, merkez ilçeler ile Erzurum'un diğer ilçelerinde 6 ay görev yapacak olan 200 kişi kura ile belirlendi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İŞKUR arasında imzalanan TYP protokolü kapsamında Yakutiye, Palandöken, Aziziye ve Erzurum'un diğer ilçelerinde görev yapacak olan adaylar için Hattat Hasan Çelebi Yurt Müdürlüğü Konferans Salonu'nda kura çekilişi yapıldı. Bilgisayar ortamında çekilen kurada 200 şanslı aday belirlendi. Kura çekilişi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personel Şube Müdürü Şinasi Polat ile Personel Şefi Halit Erden'in katılımıyla yapıldı.

Bin 149 başvuru yapıldı

Toplum Yararına Proje (TYP) Kapsamında 6 ay süreyle Erzurum GSİM ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüklerinde çalışacak olan 200 şanslı belirlenirken, TYP için 1149 başvuru yapıldığı açıklandı. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen kura çekilişini kazanan 200 aday 6 ay süreyle TYP kapsamında istihdam edilecek.

3 Kasım 30 Nisan aralığını kapsıyor

3 Kasım 2025- 30 Nisan 2026 arası uygulanacak olan Toplum Yararına Program (TYP) için Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne getirilmesi gereken evraklarda açıklandı.

Adaylardan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Ziraat Bankası IBAN Numarası (Dekont), Bir Adet Fotoğraf, Nüfus Kayıt Örneği(e- devlet), Aynı Hanede İkamet Eden Kişi Belgesi Sorgulama(e- devlet), Adli Sicil Kaydı Sorgulama(e- devlet) (Kamu Kurumuna verilmek üzere seçeneği seçilecek), SGK Hizmet Dökümü (e- devlet) evrakları istendi. Adaylar istenen evrakları, Üniversite Mah. Lokman Hekim Sokak. No: 1/3 Yakutiye Erzurum (Darül Fünun Camii Yanı) Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne teslim edecek. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
