Erzincanlılar Bayram Tatili İçin Memleketlerine Akın Etti

İstanbul ve diğer şehirlerde yaşayan Erzincanlılar 9 günlük bayram tatilini fırsat bilerek memleketlerine geldi.

Gurbette yaşayan Erzincanlılar, Ramazan Bayramı'nda memleketleri Erzincan'a akın ettiler. Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen binlerce Erzincanlı, cadde ve sokaklarda yoğunluğa sebep oldu. Kentin işlek caddelerinde yaya trafiğinin yanı sıra araç trafiğinde de artış gözlendi.

Bayram dolayısı ile yoğunluk olduğunu belirten Esima Erdoğan, "Bayram dolayısı ile yoğunluk var. Bu durum özellikle Ordu Caddesi'nde gelenek haline geldi. Girlevik Şelalesini de merak eden gurbetçiler var. Her bayramda bu şekilde oluyor" dedi. - ERZİNCAN