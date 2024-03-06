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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, göçük altında kalan işçilerin ailelerini ziyaret etti

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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İliç ilçesindeki madende meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan işçilerin ailelerini ziyaret etti. Vali Aydoğdu, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, destek mesajı iletti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İliç ilçesindeki madende meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan işçilerin ailelerini ziyaret etti.

Vali Hamza Aydoğdu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ile birlikte, İliç'teki madende göçük altında kalan işçilere ulaşılması için devam eden çalışmaları yerinde takip ettiler. Vali Aydoğdu, alanda bulunan ailelerle de görüşerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Vali Hamza Aydoğdu daha sonra madende meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan işçilerin ailelerini ziyaret etti.

Alanda yürütülen çalışmalarda ki son durum hakkında ailelere bilgi veren Vali Aydoğdu, "Sahadaki çalışmalar aralıksız sürüyor. Öncelikli amacımız en kısa süre içerisinde işçilerimize ulaşmak. Birbirimize destek vererek bugünleri aşacağız." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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