Erzincan Defterdarı Özdemir'den e-Fatura ve e-İrsaliye uyarısı

Erzincan Defterdarı Ramazan Özdemir, kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında 2026 yılı e-Fatura ve e-İrsaliye geçiş zorunlulukları ile bu kurallara uymayanlara uygulanacak yasal yaptırımlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Denetimlerin elektronik sistemler üzerinden anlık yapıldığını vurgulayan Özdemir, Erzincanlı esnaf ve iş insanlarını cezalarla karşılaşmamaları konusunda uyardı. Özdemir, ciro limitlerinin aşağı çekildiğini hatırlatarak, "2025 yılı brüt satış hasılatı 3 milyon TL ve üzerinde olan tüm mükellefler en geç 1 Temmuz 2026 tarihine kadar e-Fatura sistemine geçmek zorundadır. Motorlu taşıt ve gayrimenkul sektöründe faaliyet gösterenler, inşa -imal-alım– satım-kiralama veya bu işlere aracılık yapanlar için limit 500 bin TL" şeklinde konuştu.

Ürün sevkiyatlarında kağıt irsaliye devrinin de kapandığını belirten Özdemir, "2025 yılı brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzerinde olan e-Fatura mükelleflerimizin de yine 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla zorunlu olarak e-İrsaliye uygulamasına geçmesi gerekmektedir. Demir-çelik üreticileri, maden ruhsat sahipleri, ÖTV lisanslı akaryakıt/tütün firmaları ve sebze-meyve komisyoncuları ise ciro şartı aranmaksızın e-İrsaliye kapsamındadır" ifadelerini kullandı.

"Kağıt belge basmanın ve gecikmenin cezası ağır"

Kurallara uymayan mükellefler için uygulanacak cezai yaptırımların 2026 yılı itibarıyla güncellendiğini ve ciddi oranda artırıldığını belirten Özdemir, Vergi Usul Kanunu (VUK) uyarınca kesilecek cezalar hakkında şunları kaydetti: "e-Fatura, e-Arşiv veya e-İrsaliye olarak elektronik ortamda düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak kesilen ya da hiç düzenlenmeyen her bir belge için ilk tespitte 17 bin TL özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır. Aynı takvim yılı içerisindeki sonraki tespitlerde ceza katlanarak artmaktadır. İkinci tespitte 35 bin TL, üçüncü tespitte 53 bin TL olarak uygulanacak ve her bir belge nevi için yıllık toplam ceza üst sınırı 17 milyon TL'ye kadar ulaşabilecektir.

Lojistik sevkiyatlar esnasında araçta e-İrsaliye kaydının bulunmaması veya denetim ekiplerine dijital karekodun sunulamaması durumunda anlık olarak 17.000 TL cezai işlem tesis edilecektir. e-Dönüşüm sistemine süresinde geçmeyip geçmişe dönük kağıt fatura kesmeye devam eden işletmeler, dijital taramalarda tespit edilerek vergi kayıpları için Vergi Ziyaı Cezası ile karşı karşıya kalacaktır."

"Süreci son günlere bırakmayın"

Erzincan Defterdarlığı olarak dijital geçiş sürecinde teknik destek ve bilgilendirmeye açık olduklarını belirten Özdemir, "GİB sistemleri artık tamamen izlenebilir ve anlık entegrasyona sahiptir. Mükelleflerimizin cezai duruma düşmemesi, ticari itibarlarının zedelenmemesi ve lojistik süreçlerinin aksamaması adına Gelir İdaresi Başkanlığı Portal veya lisanslı özel entegratörler üzerinden başvurularını son güne bırakmadan tamamlamaları önem arz ediyor" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı