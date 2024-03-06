Erzincan'daki maden kazasında son durum açıklandı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki madende 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen toprak kayması olayının ilk gününden beri olay mahallinde Vali Hamza Aydoğdu, ilgili birim amirleri ile toplantı yaptı.

Vali Aydoğdu, göçük altında kalan işçilere ulaşılması için alanda yürütülen çalışmalarda gelinen son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. - ERZİNCAN