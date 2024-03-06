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Erzincan'daki maden kazasında son durum açıklandı

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Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden kazasında göçük altında kalan işçilere ulaşma çalışmaları devam ediyor. Vali Hamza Aydoğdu, olay mahallinde yapılan toplantıda yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki madende 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen toprak kayması olayının ilk gününden beri olay mahallinde Vali Hamza Aydoğdu, ilgili birim amirleri ile toplantı yaptı.

Vali Aydoğdu, göçük altında kalan işçilere ulaşılması için alanda yürütülen çalışmalarda gelinen son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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