Erzincan'da Tarım Koordinasyon Toplantısı Düzenlendi

Erzincan tarım teşkilatında koordinasyon toplantısı düzenlendi. Şube müdürleri ve ilçe müdürlerinin katılımıyla düzenlenen koordinasyon toplantısına Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker başkanlık etti.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan koordinasyon toplantısı şube müdürleri kendi sorumluluk alanlarında yürütülen çalışmalar ve projelerin ilerleyişi konusunda sunum yaptılar. Bitkisel ve hayvansal üretim başta olmak üzere gıda kontrol çalışmaları, hayvan sağlığı ve aşılama kampanyaları, mera çalışmaları gibi konular masaya yatırıldı. Birimler özelikle sahada yapılması gereken vatandaş odaklı çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulundular.

Toplantıda konuşan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, Erzincan'ın en güçlü sektörü konumunda bulunan tarım sektöründe sezon itibarıyla üretimin büyük bir hızla devam ettiğini söyledi. Erzincan'daki tarım sektörünün çeşitliliğine vurgu yapan İl Müdürü Koçaker, il genelinde tarımsal ürün deseninin çok çeşitli olduğunu ve Erzincan'ın hayvancılık sektörünün tüm alt sektörlerini barındırdığını söyledi.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker; "İl ve ilçe müdürlükleri olarak vatandaş ve çözüm odaklı çalışmalarımızı bıkmadan usanmadan sürdüreceğiz. Erzincan coğrafyası tarımsal açıdan adeta mozaik gibi. Meyvecilikten sebzeciliğe, tarla bitkilerinden sanayi bitkilerine kadar birçok tarımsal ürünün yetiştirildiği Erzincan'da, büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık, arıcılık, su ürünleri, kanatlı yetiştiriciliği gibi farklı hayvancılık çeşitleri de yapılıyor. Teşkilat olarak Erzincan'ın tamamını ilgilendiren gıda güvenliğinin sağlanması gibi son derece önemli bir görevimiz var. Tüm birimlerimiz il genelinde tüm köylere, mezralara kadar hizmet götürüyor. Bu yüzden sivil toplum örgütlerimizle, vatandaşlarımızla, üreticilerimizle sürekli işbirliği içerisinde olarak Erzincan'a en iyi hizmeti vermenin gayreti içerisinde olacağız. Unutmayın ki, tüm figürleriyle tarım, insanlığın olmazsa olmazıdır. Bu anlayışla Bakanlığımızın ve Valiliğimizin talimatları doğrultusunda halka en iyi hizmeti götürmek en büyük sorumluluğumuzdur" diye konuştu. - ERZİNCAN