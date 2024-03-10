Erzincan'da Ramazan Pidesi Fiyatı Belli Oldu

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte sofraların vazgeçilmezi olan ramazan pidesinin fiyatı Erzincan'da 15 TL olarak belirlendi.

On bir ayın sultanı Ramazan ayına girerken vatandaşlar da sofraların vazgeçilmezi Ramazan pidesinin satış fiyatlarını merak etmeye başladı. Bu çerçevede Erzincan'da Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu. 11 Mart Pazartesi günü başlayacak olan Ramazan ayı öncesinde Erzincan'da fırın işletmecisi olan Kenan Aydın yaptığı açıklamada, Erzincan'da bu sene 280 gram ramazan pidesinin 15 TL'den, yumurtalı susamlı ramazan pidesi ise 280 gram 20 TL'den satılacağını ifade etti.

"Ramazan pidesi 15 TL'den satılacak"

Makul ölçüde fiyat belirlediklerini ifade eden fırın işletmecisi Aydın, "Bildiğiniz üzere girdi maliyetleri arttı. Bu fiyattan aşağısı kurtarmıyor. Erzincan'da bu sene 280 gram ramazan pidesi 15 TL'den satılacak. Kimsenin mağdur olmaması adına makul ölçüde fiyat belirlenmiş oldu" dedi. - ERZİNCAN