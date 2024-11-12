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Erzincan'da Meyvecilik Sektörünü Geliştirmek İçin Yeni Çalışmalar Başlatıldı

Erzincan'da Meyvecilik Sektörünü Geliştirmek İçin Yeni Çalışmalar Başlatıldı
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun talimatlarıyla meyvecilik sektörünün geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışmaları başladı. Kapama meyve bahçelerinin artırılması ve pazarlama imkanlarının iyileştirilmesi gibi konular üzerinde durulacak.

Erzincan'da son yıllarda sürekli bir gelişim trendi içerisinde olan meyvecilik sektörü için yeni çalışma başlatıldı. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun talimatlarıyla harekete geçen birimler, çalışmalara başladı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde mikroklima iklim özellikleri, farklı coğrafi imkanları, toprak yapısı ve temiz su kaynaklarıyla dikkat çeken Erzincan'da halihazırda 39 bin dekar alan meyve bahçeleriyle kaplı. Erzincan'da üzüm, elma, ceviz, kayısı, kiraz ve dut gibi ürünler öne çıkıyor.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun meyvecilik sektörünün geliştirilmesi yönündeki talimatlarıyla kurumlar fizibilite çalışmalarına başladı. Erzincan'da kapama meyve bahçelerinin arttırılması, soğuk hava depolarının kurulması, yerel çeşitlerin korunması, pazarlama imkanlarının iyileştirilmesi gibi konularda çalışmalar başlatıldı.

Bu amaçla Erzincan İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Serkan Kütük başkanlığında KUDAKA Erzincan Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Lokman Altunbilek, Erzincan Valiliği Proje Ofisi'nden Taha Recep Alanur, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Özcan Tekin, Gıda ve Yem Şube Müdürü Eyüp Aytaç ve TARYAT personelinin katılımıyla ilk toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda öncelikli olarak meyve üreticilerinin ve paydaşların katılımlarıyla meyvecilik sektörünün sorunları tespit edilerek sektörün SWOT analizi çıkarılacak. Ardından Erzincan'da sektörün geliştirilmesi için yol haritası çizilerek gerekli projeler hazırlanacak. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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