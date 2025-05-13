Erzincan'da İntiharı Önleme ve Ruh Sağlığını Güçlendirme Semineri Düzenlendi

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Piri Sami Yurdu'nda Psikolog Süleyman Eminoğlu, intiharı önleme ve ruh sağlığını güçlendirme semineri verdi.

Piri Sami Yurdu'nda, yurt öğrencilerine yönelik olarak, kurum psikoloğu Süleyman Eminoğlu tarafından "İntiharı Önleme ve Ruh Sağlığını Güçlendirme" başlıklı bir seminer düzenlendi.

Psikolog Süleyman Eminoğlu'nun uzmanlığında gerçekleştirilen seminerde öğrencilere değerli ve yol gösterici bilgiler sunuldu. Seminerde, intihar olgusunun ne olduğu, altında yatan karmaşık ve çok boyutlu nedenler, hem Türkiye'de hem de dünya genelindeki intihar vakalarına ilişkin istatistiksel veriler ve özellikle risk altında bulunan hassas grupların kimler olduğu gibi kritik başlıklar detaylı bir şekilde ele alındı.

Psikolog Süleyman Eminoğlu, seminer boyunca sadece sorunları tanımlamakla kalmayıp, aynı zamanda bireylerin kendi ruh sağlıklarını korumak ve psikolojik sağlamlıklarını artırmak için neler yapabilecekleri konusunda somut ve uygulanabilir stratejiler paylaştı. Stresle etkili başa çıkma yöntemleri, pozitif düşünce alışkanlıkları geliştirme, sağlıklı sosyal destek ağları kurmanın ve bu ağları aktif kullanmanın önemi gibi konulara değinildi.

Seminerde aynı zamana öğrencilerin çevrelerindeki bir arkadaşlarının veya tanıdıklarının duygusal olarak zor bir durumda olduğunu, bunaldığını veya yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüklerinde nasıl bir yaklaşım sergilemeleri gerektiği üzerine eğitim verildi. Böyle bir durumda hangi adımların atılması gerektiği, hangi destek mekanizmalarına başvurulabileceği ve nasıl yargılamadan, etkili bir dinleyici olunabileceği konularında katılımcılara pratik bilgiler aktarıldı. - ERZİNCAN