PKK'nın kararı sonrası Öcalan'ın durumu ne olacak? İşte gündemdeki 3 senaryo

Abdullah Öcalan'ın durumu ne olacak? İşte gündemdeki 3 senaryo
Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

PKK'nın feshi sonrası Şırnak Valiliği'nden dikkat çeken karar
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

Erzincan'da İntiharı Önleme ve Ruh Sağlığını Güçlendirme Semineri Düzenlendi

Erzincan'da İntiharı Önleme ve Ruh Sağlığını Güçlendirme Semineri Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Piri Sami Yurdu'nda düzenlenen seminerde, psikolog Süleyman Eminoğlu intiharı önleme ve ruh sağlığını güçlendirme konularında önemli bilgiler paylaştı. Seminerde intiharın nedenleri, istatistiksel veriler ve bireylerin ruh sağlıklarını korumak için izleyebilecekleri stratejiler ele alındı.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Piri Sami Yurdu'nda Psikolog Süleyman Eminoğlu, intiharı önleme ve ruh sağlığını güçlendirme semineri verdi.

Piri Sami Yurdu'nda, yurt öğrencilerine yönelik olarak, kurum psikoloğu Süleyman Eminoğlu tarafından "İntiharı Önleme ve Ruh Sağlığını Güçlendirme" başlıklı bir seminer düzenlendi.

Psikolog Süleyman Eminoğlu'nun uzmanlığında gerçekleştirilen seminerde öğrencilere değerli ve yol gösterici bilgiler sunuldu. Seminerde, intihar olgusunun ne olduğu, altında yatan karmaşık ve çok boyutlu nedenler, hem Türkiye'de hem de dünya genelindeki intihar vakalarına ilişkin istatistiksel veriler ve özellikle risk altında bulunan hassas grupların kimler olduğu gibi kritik başlıklar detaylı bir şekilde ele alındı.

Psikolog Süleyman Eminoğlu, seminer boyunca sadece sorunları tanımlamakla kalmayıp, aynı zamanda bireylerin kendi ruh sağlıklarını korumak ve psikolojik sağlamlıklarını artırmak için neler yapabilecekleri konusunda somut ve uygulanabilir stratejiler paylaştı. Stresle etkili başa çıkma yöntemleri, pozitif düşünce alışkanlıkları geliştirme, sağlıklı sosyal destek ağları kurmanın ve bu ağları aktif kullanmanın önemi gibi konulara değinildi.

Seminerde aynı zamana öğrencilerin çevrelerindeki bir arkadaşlarının veya tanıdıklarının duygusal olarak zor bir durumda olduğunu, bunaldığını veya yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüklerinde nasıl bir yaklaşım sergilemeleri gerektiği üzerine eğitim verildi. Böyle bir durumda hangi adımların atılması gerektiği, hangi destek mekanizmalarına başvurulabileceği ve nasıl yargılamadan, etkili bir dinleyici olunabileceği konularında katılımcılara pratik bilgiler aktarıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zelenski, İstanbul'da yalnızca Putin ile görüşecek

Dünyanın gözü bu zirvede! Zelenski, İstanbul'a gelmeden resti çekti
Sergen Yalçın'dan çok konuşulacak Galatasaray sözleri: Tam bir fiyasko

Sergen'den çok konuşulacak Galatasaray sözleri: Tam bir fiyasko
Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı

Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı
Alişan'ın annesi siber saldırıya uğradı

Alişan çok sinirlendi: Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak!
Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı

Zehra Güneş, Fenerbahçeli yıldızla ABD'ye tatile gitti
Devlet Memurları Kanunu için yeni değişiklik önerisi hazırlandı

Devlet Memurları Kanunu değişebilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.