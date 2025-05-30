Erzincan'da Hayvan Pazarlarında Sahte Para Uyarısı

Erzincan'da Hayvan Pazarlarında Sahte Para Uyarısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarında satıcılara sahte para konusunda bilgilendirme yaptı ve broşür dağıttı. Ekipler, dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Erzincan hayvan pazarlarında sahte para uyarısı

ERZİNCAN - Erzincan'da polis ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı hayvan pazarlarında satıcıları sahte para konusunda bilgilendirerek broşür dağıttı.

Kurban Bayramı öncesinde sahte para ile kurbanlık alışverişi yapılmasının ve dolandırıcılık yöntemleriyle satıcıların mağdur olmasının önüne geçmek isteyen Erzincan Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan merkezde kurulan hayvan pazarını ziyaret etti. Ekipler, pazar alanını tek tek dolaşarak broşür dağıttı ve satıcılara, sahte paranın nasıl ayırt edilebileceğini detaylı şekilde anlattı.

Dolandırıcıların bayram öncesinde özellikle canlı hayvan pazarlarını hedef aldığını vurgulayan polis ekipleri, satıcılardan dikkatli olmalarını istedi. Kurban Bayramı süresince bu tür denetim ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Öncelikli amacımız, Kurban Bayramı sürecinde vatandaşlarımızın ve hayvan satışı yapan esnafımızın mağdur olmasını engellemektir. Bu kapsamda, sahte para ve dolandırıcılıkla mücadeleye yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de Erzincan'daki hayvan pazarında vatandaşlarımızı bilgilendirdik. Şimdiden tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutluyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SENANUR ERDOĞAN - Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Bu ekonomik nizam değişmeli

Erdoğan'dan gündem değiştirecek faiz mesajı: Bu nizam değişmeli
Nureddin Yıldız protestosu sonrası tutuklanan 5 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi tahliye edildi

Nureddin Yıldız protestosu sonrası tutuklanan öğrenciler için karar
Rakamlar netleşti! İşte kurban fiyatlarının en uygun olduğu 7 ilimiz

İşte kurban fiyatlarının en uygun olduğu 7 ilimiz
Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba iddia: Öğretim görevlisiyle yasak aşk yaşıyordu

Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba yasak aşk iddiası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ağaca asılı halde bulunan Sena Düzgün'ün paylaştığı son mesaj ortaya çıktı

Ağaca asılı halde bulunan Sena'nın son mesajı ortaya çıktı
Emre Belözoğlu çalıştırmak istediği 4 takımı açıkladı

Emre Belözoğlu çalıştırmak istediği 4 takımı açıkladı
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda çarpıcı detay

Künefeciye bak sen! Örgüte yolladığı para dudak uçuklatan cinsten
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Şiddet iddiasıyla gözaltına alınan 'Şırdancı Mehmet' yaşananları anlattı

Apar topar gözaltına alınan 'Şırdancı Mehmet' sessizliğini bozdu
Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için emsal niteliğinde tarihi karar

Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için tarihi karar
Millet hizmet beklerken belediye başkanı eğlencede!

Millet hizmet beklerken türkücü belediye başkanı eğlencede
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkeme uzaklaştırma kararı verdi

22 yıllık güven yıkıldı! Aile mahkemesi olaya noktayı koydu
Görüntüdeki isim dünyaca ünlü futbolcunun babası çıktı

Görüntüdeki isim dünyaca ünlü futbolcunun babası
Kayserispor'dan Acun Ilıcalı'ya olay sözler

Süper Lig ekibi Acun Ilıcalı'yı topa tuttu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.