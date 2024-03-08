Erzincan'da Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde Sıra Dışı Kayak Keyfi

Erzincan'da bulunan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin pistinde yapılan küvetle sıra dışı kayak ilginç görüntü oluşturdu.

Türkiye'de bu sene yaşanan kar yağışının azlığından dolayı birçok kayak merkezi sezonu erken kapatırken Erzincan'da bulunan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde kayak sezonu sürüyor.

Vatandaşlar göl manzaralı Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde kayak, snowboard ve manzaranın keyfini çıkarıyor.

Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin pistinde yapılan küvetle sıra dışı kayak ise ilginç görüntü oluşturdu. Adeta hamamı kayak pistine taşıyan vatandaşlardan Hasan Karatepe küvetin içerisine girip banyo yaparken, Canser Atila ve arkadaşları da küvete tutunarak onu piste kaydırdı.

Eşine az rastlanabilecek küvetli kayak keyfi havadan görüntülendi. Küvetle sıra dışı yapılan kayakla ilgili Canser Atila, "Bugün Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde sıra dışı bir etkinliğe imza attık. Türkiye'de ilki yaptık bugün. Seyyar küvetin altına kayaklarımızı bağlayarak içerisine sıcak su, köpüğü koyup yanımıza kesecileri de alarak çok güzel bir şekilde Ergan Dağı'nda kayak yaptık. Herkesi Ergan Dağı Kayak Merkezi'ne bekliyoruz" dedi. - ERZİNCAN