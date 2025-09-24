Erzincan'da Elektrik Altyapısı Güçleniyor

Erzincan'da, kesintisiz ve kaliteli elektrik hizmeti sunmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Aras Elektrik, Erzincan Merkez Kızılay ve Hocabey mahallelerinde yürüttüğü 24 milyon TL tutarındaki projeyle enerji altyapısını daha modern ve güçlü bir yapıya dönüştürüyor. Şirketin özellikle Kızılay ve Hocabey mahallelerini kapsayan bu yeni altyapı hamlesi, kentin elektrik dağıtım sistemine önemli katkılar sunmayı hedefliyor.

Yer Altı Kablolu Sistemle Daha Güvenli ve Estetik Bir Şebeke

Erzincan'da yürütülen proje kapsamında, Kızılay ve Hocabey mahallelerinde yer altı kablolu elektrik dağıtım şebekesi tesis ediliyor. Yaklaşık 12.000 metre uzunluğundaki yer altı kablosu kullanılarak, hem elektrik arz güvenliği artırılacak hem de altyapı daha dayanıklı hale getirilecek. Bu sayede, hava koşullarından etkilenmeyen, arıza oranı düşük, müdahale süresi kısa ve görsel olarak daha estetik bir elektrik şebekesi oluşturulacak.

Aydınlatma Yatırımlarıyla Daha Işıltılı Sokaklar

Proje kapsamında ayrıca, modern LED armatürlerle donatılmış 140 adet aydınlatma direği bölgeye dikilecek. Bu yatırımlar, yalnızca teknik altyapıyı güçlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda yaşam kalitesini de artırmayı hedefliyor. Aydınlatma sisteminin modernize edilmesiyle birlikte, Kızılay ve Hocabey mahalleleri geceleri daha güvenli ve yaşanabilir bir çevreye kavuşacak. Sosyal yaşamı destekleyen bu aydınlatma yatırımları, tüketicilerin kendilerini daha huzurlu hissetmelerine katkı sağlayacak.

"Erzincan'ın Enerji Altyapısını Geleceğe Taşıyoruz"

Aras Elektrik Erzincan İl Koordinatörü Ahmet Mustafa İsabeyoğlu, projeye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Yürüttüğümüz bu çalışmalar, yalnızca bugünün enerji ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor; aynı zamanda Erzincan'ın gelecekte artacak enerji talebine de şimdiden cevap verecek şekilde planlandı. Şehir merkezinden mahallelere kadar Erzincan'ın her noktasında daha sürdürülebilir, kesintisiz ve kaliteli bir elektrik hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Modern altyapı projelerimiz sayesinde kentin enerji sistemini daha güçlü, güvenilir ve çağdaş bir yapıya kavuşturmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz."

Bölgesel Kalkınmaya Enerji ile Katkı

Erzincan'da hayata geçirilen projeler, sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda, çevre dostu ve çağdaş bir elektrik altyapısı oluşturma vizyonunun önemli birer parçası olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda yapılan yatırımlar, Erzincan'ın daha aydınlık, daha güvenli ve daha güçlü bir geleceğe ilerlemesinde kilit rol oynuyor. - ERZİNCAN