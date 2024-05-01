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Erzincan'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı

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Erzincan'da sendika üyeleri ve diğer katılımcılar tarafından düzenlenen etkinliklerle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı. Kalabalık, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyerek sloganlar attı. Polis güvenlik önlemleri aldı ve alana girişler aramalarla yapıldı. Kutlama etkinlikleri konuşmalar ve halaylarla sona erdi.

Erzincan'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Erzincan'da sendika üyeleri 1 Mayıs için alanlara indi. 1 Mayıs platformu kutlama komitesi tarafından düzenlenen etkinliklere bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütleri de katıldı.

Eski terminal önünde toplanan kalabalık, Fevzipaşa Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Kortej, "Yaşasın 1 Mayıs" sloganları atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Polis, 1 Mayıs etkinlikleri nedeniyle Fevzipaşa ve Ordu Caddesi'ni trafiğe kapatırken, kutlama alanı güvenlik barikatı ile çevrildi. Kalabalık, polisin yoğun güvenlik önlemi altında alana giriş yaptı.

Miting alanına gelenlerin üstleri tek tek arandı. 1 Mayıs kutlama etkinlikleri yapılan konuşmalar ve çekilen halaylarla sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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