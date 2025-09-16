Ertuğrul Gazi Gençlik Kampı ve Oba Tematik Parkı Projesi İncelendi

Bilecik'te yapımı devam eden "Ertuğrul gazi Gençlik Kampı ve Oba Tematik Parkı" projesinde çalışmalar yerinde incelendi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ile Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'den proje ve inşaat süreci hakkında bilgi aldı. Demir, inşaat alanında yapılan incelemeler sırasında çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini ifade etti. Projenin gençlerin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde etkin bir şekilde yer almasını sağlayacak modern tesisler olarak hayata geçirildiği kaydedildi.

Bakan Yardımcısı Yılmaz ve Vali Sözer, inceleme sonrası projeyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, gençlerin kullanımına sunulacak alanların önemine dikkat çekti. - BİLECİK