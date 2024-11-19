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Erdal Uygur: Ayakkabı Tamirciliğinde Zorluklar ve Çırak Bulma Sıkıntısı

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Ardahan'da 25 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Erdal Uygur, artan maliyetler ve çırak bulamama sorunlarıyla mücadele ediyor. Uygur, mesleği severek yaptığını ancak kazancının çoğu zaman asgari ücrete ulaşamadığını ifade ediyor. Gençlerin genellikle masa başı işler tercih ettiğini belirten Uygur, mesleğin zorluğuna dikkat çekerek emeklilik yaşının aşağı çekilmesi gerektiğini savunuyor.

Haber: Özkan Karakaya

(ARDAHAN) - Ardahan'da yaklaşık 25 senedir ayakkabı tamiri ile uğraşan Erdal Uygur, artan maliyetlerden dolayı işlerinin iyi gitmediğini söyledi. Uygur, "Masraflarımı çıkıyorum çoğu zaman aylık kazancım asgari ücret kadar olmuyor. Kendim de ciddi anlamda çalışıyorum. Buna rağmen asgari ücreti yakaladığım çok ender oluyor" dedi.

Ardahan'da yaklaşık 30 yıldır esnaf olan Erdal Uygur, artan maliyetler nedeniyle ayakkabı tamirciliği işinde çok kazanç olmadığını, bunun yanı sıra mesleği devam ettirebilecek çırak bulamadığını belirtti. Uygur, şöyle konuştu:

"Yaklaşık olarak 25 yılım ayakkabı tamirciliği ile geçti. Mesleği severek yapıyorum. Burada ayakkabı tamiri yapıyorum. Tamir işinde çok fazla bir kazanç yok. Tasarruf kültürü olan insanlar ayakkabılarını tamire getiriyorlar. Sadece ayakkabı ile değil, hayatın her anında tasarruf tedbiri olan insanların tamiratla ilgilendiğini düşünüyorum. Eğer insanların tasarruf kültürü varsa ekonomik durumu önemli değil zengin de olsa, fakir de olsa tamiratla ilgili bir şeyler yapıyoruz. Ama tasarruf kültürü yoksa o insanların tamiratla ilgisi olmuyor."

Çırak bulamadığını söyleyen Uygur, "Çırak için ustalık belgem var. Belge aldım çırak bulabilsem devlet sigortasını ödüyor belli bir maaş veriyor haftanın iki günü benim yanımda eğitim alacak,  üç günde pratik eğitim alacak. Ne yazık ki çırak bulamıyorum. Gençler genelde masa başı iş istiyor. İşçi olarak çalışmak gençlerin pek hoşuna gitmiyor. O yüzden bu konuda ciddi sıkıntılarım var. Bu konuya biraz daha eğilim gösterecek yasaların oluşması çok daha faydalı olur" dedi.

"Uğraştığımız her şey kimyasal ve zehirli emeklilik yaşımızın biraz daha aşağı çekilmesi gerekir"

Erdal Uygur, sözlerine şöyle devam etti:

"Tabi bizim yaptığımız meslek ağır bir meslek. Mesela polislik mesleğinde emeklilik için tasarruf yılı oluyor, bizde de öyle bir şey olması lazım çünkü uğraştığımız her şey kimyasal ve zehirli. Emeklilik yaşımızın biraz daha aşağı çekilmesi gerekir. O konuda devletin koruyucu tedbirler oluşturması lazım. Çok fazla para kazanamıyoruz. Bazıları geliyor işte 'siz yaşam  standartları çok pahalandı sizde ayakkabı tamirinden çok para kazanırsınız, insanlar yeni ayakkabı alamaz tamire gelir' diyorlar. Bunlar çok inandırıcı değil, ben günlük olarak hasılatımı yazıyorum. Masraflarımı çıkıyorum çoğu zaman aylık kazancım asgari ücret kadar olmuyor. Kendim de ciddi anlamda çalışıyorum. Buna rağmen asgari ücreti yakaladığım çok ender oluyor. Çok bir kazancı yok ama bir meslektir, bir iştir bir zanaat eskiyi yenilemek yeniden bir şeyler yapmak bunun insana verdiği keyif başka bir şeydir. Mesleği birkaç yıl daha devam ettirmeyi düşünüyorum, inşallah bir genç bulur yetiştirirsem arkadan mesleği devam ettirecek birini bulmuş olurum. Aksi takdirde kapatmak zorunda kalacağım dükkanı."

Erdal Uygur: Ayakkabı Tamirciliğinde Zorluklar ve Çırak Bulma Sıkıntısı
Kaynak: ANKA / Yerel
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