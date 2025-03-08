Erciyes Kayak Merkezi'nde Çığ Düşmesi: Herhangi Bir Kayıp Yok

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde çığ düştü. Ekiplerce yapılan çalışmalarda çığ altında herhangi bir kişinin kalmadığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre Erciyes Dağı Ottoman mevkiinde ufak çaplı çığ düşmesi sonucu bölgeye AFAD, jandarma ve JAK ekipleri sevk edildi. Kurtarma köpeklerinin de katılımıyla yapılan kontrollerde çığ altında herhangi bir kişinin kalmadığı belirlendi. - KAYSERİ