Emre Yeniay'a Veda Programı Düzenlendi
Tarım ve Orman Bakanlığı Daire Başkanlığına atanan Emre Yeniay için Kütahya'da veda programı gerçekleştirildi. İl Müdürü Ertan Keleş, Yeniay'a plaket takdim etti.
Tarım ve Orman Bakanlığı Daire Başkanlığına atanan eski Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay için veda programı gerçekleştirildi.
Kurum personelinin katıldığı veda programında İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş, Emre Yeniay'a görev süresi boyunca gösterdiği hizmetler ve il tarımına verdiği katkılar için teşekkür ederek plaket takdim etti. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel