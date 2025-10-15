Emre Kurt, Manisa Esnaf Odası Başkanlığına Adaylığını Açıkladı

Manisa'da 2026 yılında yapılacak olan Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın (MESO) 7. Seçimli Genel Kurulu için adaylığını açıklayan çiçekçilik esnafı Emre Kurt, projelerini hazırladıklarını ve önümüzdeki günlerde esnafla paylaşacaklarını belirtti.

Manisa'da uzun yıllardır esnaflık yapan Emre Kurt, 2026 yılında yapılacak olan Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın (MESO) 7. Seçimli Genel Kurulu'nda 'Manisa esnafı için sıra bizde' sloganıyla başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Çiçekçilik esnafı olan Emre Kurt, önümüzdeki günlerde de projelerini duyuracağını belirtti. Kurt, "Bugün burada Manisa esnafımızın geleceği, bir hayalin gerçekleşmesi adına atılan ilk adamın startını vermek için bir araya geldik. 2026 yılı Manisa esnafımızın geleceğe güvenle bakabilme adına bir karar vereceği önemli bir yıl olacak. Şehzadeler şehri, Ahi Evran yolu Manisa'mızda ilimizin en büyük ikinci odası olan Manisa Esnaf Odası'na (MESO) ekibimizle birlikte bir kez daha talip olduk. 2 bini aşkın üye sayımızla Olağan Genel Kurulumuzda değerli üyelerimizin karşısına çıkarak güveninizi isteyeceğiz. Bu sebeple Manisa esnafı için sıra bizde diyoruz" dedi.

MESO'yu proje üreten bir oda haline getireceğini söyleyen başkan adayı Kurt, "4 sene önce 'Değişim' sloganıyla hareket ederek Manisa Esnaf Odasına ekibimizle birlikte talip olduk. Seçim biter bitmez sizlerden aldığımız güven ve cesaretle hemen kolları sıvadık ve bir sonraki seçim için çalışmaya başladık. Manisa esnafımız son yıllarda hem ekonomik hem de manevi olarak zor günler geçirdi. Pandemi döneminden kalma ekonomik ve yapısal sorunlar maalesef çözülemedi. Bu zaman zarfında esnafımız yalnız bırakıldı çalacak kapı aradı. Bu seçim döneminde oluşan ve bir türlü dolmayan bu boşluğu doldurmak ve daha kötü günler gelmeden önlem almak adına yapılamayanı yapmak için sizlerden yetki istiyoruz. Amacımız Manisa esnaf odalarını sadece üye aidatı toplayan bir kurum olmaktan çıkarıp, proje bazlı çalışan, esnafın alın terine, emeğine değer kazandıran bir oda haline getirmektir. Ben bu zorluk ve durumları yaşayan bir kardeşiniz olarak ekip arkadaşlarımla birlikte bu duruma çare olmaya talibiz. Ekibimizle sürekli istişare halindeyiz, ben değil biz diyerek yola çıkan ekibimiz uzun süre yaptığı istişare ve çalışmalar neticesinde sorunların tespitini yaptık ve çözüm odaklı projelerimizi hazırladık. Önümüzdeki günlerde sizlerin de geniş katılımlarıyla birlikte yapacağımız toplantıda inşallah bu projelerimizi açıklayacağız. Bu vesile ile 2026 yılının başta Manisa esnafımız ve odamız için hayırlılar getirmesini Manisa esnafımızın yüzünün güldüğü bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Katılımlarınızla bizlere güç verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Son sözümüz: Manisa esnafımız için sıra bizde diyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA