Emniyet Müdürlüğü'nden Gençlere Piknik Etkinliği

Emniyet Müdürlüğü'nden Gençlere Piknik Etkinliği
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı 'Haydi Gençler Pikniğe' projesiyle kutladı. Hınıs ilçesindeki 35 lise öğrencisi ile piknik organizasyonu düzenlendi ve gençlerin birlik ve beraberlik bilincinin artırılması amaçlandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) Büro Amirliği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı "Haydi Gençler Pikniğe" projesiyle kutladı.

Proje kapsamında Hınıs ilçesinde eğitim gören 35 lise öğrencisi ile Teke Deresi Göleti Sosyal Tesisleri'nde piknik organizasyonu yapıldı.

Yapılan etkinlikle gençlerin ülkemizin birlik ve beraberliğinin önemi hakkında bilinçlenmeleri sağlanırken, polis/öğrenci ilişkilerinin daha samimi ortama taşınması amaçlandı. Organizasyonda sabah kahvaltı ve öğleden sonra mangal etkinliği yapıldı, akabinde çeşitli etkinlikler yapılarak bayram coşkusu doyasıya yaşandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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