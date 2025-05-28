Emeklilerden Hükümete Sert Eleştiri: 'Maaşlar Yetersiz, Sendika Hakkımız Engelleniyor'

Emeklilerden Hükümete Sert Eleştiri: 'Maaşlar Yetersiz, Sendika Hakkımız Engelleniyor'
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Tüm Emeklilerin Sendikası Düzce Temsilciliği, hükümetin emeklilere yönelik politikalarını eleştirerek yaşam koşullarının iyileştirilmesini talep etti. Temsilci Halis Aksakal, emekli maaşlarının açlık sınırının altında olduğunu belirtti ve sendika haklarının kısıtlandığını savundu.

Haber: Tuncay TÜRKGÜLÜ

(DÜZCE) - Tüm Emeklilerin Sendikası Düzce Temsilciliği, Durmazlar Millet Bahçesi'nde yaptığı açıklamada; hükümetin politikalarını eleştirerek emeklilerin yaşam koşullarına dikkat çekti. Sendika Temsilcisi Halis Aksakal, "4 bin lira gibi göz boyamadan öteye gitmeyen bu miktarın yılda dört kez ödenmesi ve en az asgari ücret seviyesine yükseltilmesi gerekir" dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Düzce Temsilciliği Durmazlar Millet Bahçesi'nde açıklama yaptı. Halis Aksakal, genel kurulunu 10 gün önce tamamlayan ve yeniden yapılanan sendikanın emeklilerin sesi olmaya devam edeceğini vurgulayarak, emeklilerin yıllarca çalışarak ülkeye kattığı değerin yok sayıldığını söyledi. Aksakal, "Bu nedenle örgütlülüğümüzü büyütmeli, safları sıklaştırmalı ve mücadelemizi yükseltmeliyiz" çağrısında bulundu.

"Açlık sınırının yarısına bile ulaşamıyoruz"

Aksakal, bağımsız araştırma kuruluşu BES-AR'ın verilerine dikkat çekerek, Türkiye'deki ekonomik koşulların emeklileri nasıl etkilediğini şu sözlerle özetledi:

"Açlık sınırı 34 bin 888 TL, yoksulluk sınırı 84 bin 352 TL, bekar bir bireyin yaşam maliyeti ise 51 bin 193 TL. Oysa 10 milyondan fazla emekli, dul ve yetim aylığı alan insanımız açlık sınırının yarısının altında maaş alıyor. Bu koşullarda sağlık, barınma ve gıda gibi en temel ihtiyaçlar bile karşılanamaz halde."

"Sendika hakkımız engelleniyor, yargı sopası kullanılıyor"

İktidarı 'tek adam rejimi' rejimi olarak nitelendirerek temel hak ve özgürlüklerin kısıtlandığını savunan Aksakal, "Sendika başvuruları engellenmek isteniyor. Kabul edilenlerde ise yargı sopasıyla yasaklama yoluna gidiliyor" dedi.

Enflasyon karşısında bayram ikramiyesinin anlamını yitirdiğini söyleyen Aksakal, "4 bin lira gibi göz boyamadan öteye gitmeyen bu miktarın yılda dört kez ödenmesi ve en az asgari ücret seviyesine yükseltilmesi gerekir" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel
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