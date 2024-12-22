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Emekliler Yoksulluk Sınırında Yaşıyor

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DİSK Emekli-Sen Başkanı Arif Kutlu, emekli aylıklarının asgari ücretin dahi altında kaldığını belirterek, emeklilerin yaşam koşullarına dikkat çekti ve iktidarın emeklileri yurttaş olarak görmediğini ifade etti.

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN)- Emeklilerin zorlu yaşam koşullarına dikkat çeken DİSK Emekli-Sen Samsun Şube Başkanı Arif Kutlu, "Emeklilerin de kendileri ve ailelerine iyi bir yaşam düzeyi sağlamaya hakkı vardır. Emeklileri bir ülkede belirlenen en düşük ücret tutarından daha düşük aylıklara mahküm etmek, iktidarın emeklileri yurttaş olarak kabul etmediğini göstermektedir" dedi.

DİSK Emekli-Sen Samsun Şubesi, Atakum ilçesi Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi önünde açıklama yaptı. Şube Başkanı Arif Kutlu, şunları söyledi:

"Aralık ayı yeni bir yılı karşılamanın umuduyla geçer. Ancak Türkiye'de her ay olduğu gibi bu ay da umutsuzluk, geleceksizlik, sefalet ve yaşam mücadelesiyle geçiyor. Aralık ayı, milyonlarca işçinin ve ailesinin bir yıl boyunca nasıl yaşayacağını belirleyen asgari ücret tespit ayı. Bu yıl da sefalet düzeyinde belirleneceği açık olan asgari ücret, yılın ilk aylarından itibaren açlık sınırının altına düşecektir. Diğer yandan yılın ilk günlerinde TÜİK tarafından 'resmi enflasyon oranı' açıklanacaktır. Bir kez daha emekçilerin, emeklilerin yaşam koşullarını yansıtmayan bir enflasyon oranı, emekçilerin maaşlarına; emeklilerin aylıklarına yansıtılacak zam oranını belirleyecektir. Asgari ücretin açlık sınırı altında kaldığı Türkiye'de, emekli aylıkları asgari ücretin dahi çok altında belirlenecektir. ve emeklilerden açlık sınırının yarısını geçmeyen aylıklarıyla barınmaları, doktora gitmeleri, mutfak alışverişlerini karşılamaları ve faturalarını ödemeleri beklenecektir. Bu tespitleri kolaylıkla yapabildiğimiz için, iktidarın politikalarını kestirmenin ve bugünden yarının koşullarını öngörmenin hiç de zor olmadığı bir ülkede yaşıyoruz. Ancak yıllardır bizlere dayattıkları sefalete, açlığa, yoksulluğa alışmayacağımızı da bildiriyoruz. Açlık sınırı altında asgari ücret dayatmalarına alışmayacağız. Asgari ücretin altında emekli aylığı dayatmalarına alışmayacağız. Dolaylı, dolaysız vergilerle alın terimizin sermayeye peşkeş çekilmesine alışmayacağız.

"İktidar emeklileri yurttaş olarak kabul etmiyor"

Açlık sınırının 21 bin liraya ulaştığı; yoksulluk sınırının 72 bin lirayı aştığı bugünlerde en düşük emekli aylığı hazine yardımı ile 12 bin 500 liraya tamamlanıyor. Bunun anlamı enflasyon oranlarındaki zamlardan sonra dahi 12 bin 500 liranın altında aylık alan milyonlarca emeklinin aynı miktarda ve dolaylarında emekli aylıklarına mahküm edilecek olmasıdır. Bir başka deyişle, emekliler, 2025 yılında dahi 2024 yılının açlık sınırının neredeyse yarısı kadar aylık almaya devam edecektir. Emeklilerin talepleri açıktır. Asgari ücret, yoksulluk sınırı dikkate alınarak belirlenmelidir. Konfederasyonumuz DİSK'in de her fırsatta dile getirdiği gibi, asgari ücret bir hanede iki çalışan olduğu varsayımıyla, en az yoksulluk sınırının yarısı civarında olmalıdır. En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine çekilmelidir. Bugün emeklilerin çok büyük bölümü asgari ücretin; dolayısıyla açlık sınırının altında yaşam mücadelesi vermektedir. Milyonlarca emekli, açıklanacak yeni asgari ücret seviyesinin yarısından daha düşük maaşlarla geçinmek zorunda bırakılacaktır. Şayet asgari ücret insanların kendileri ve ailelerine iyi bir yaşam düzeyi sağlamak için yeterli ve adil bir ücrete işaret ediyorsa; emeklilerin de kendileri ve ailelerine iyi bir yaşam düzeyi sağlamaya hakkı vardır. Emeklileri bir ülkede belirlenen en düşük ücret tutarından daha düşük aylıklara mahküm etmek, iktidarın emeklileri yurttaş olarak kabul etmediğini göstermektedir. "

Emekliler Yoksulluk Sınırında Yaşıyor
Kaynak: ANKA / Yerel
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