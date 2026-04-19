İzmir'de Emekliler Meydanlara Çıktı: Sefalet Zulmüne Son

(İZMİR) - İzmir'in Dikili ilçesinde düzenlenen Bölge Mitingi'nde emekliler, düşük emekli aylıkları, hayat pahalılığı, sosyal hak kayıplarını protesto etmek ve intibak düzenlemesi talepleriyle meydanları doldurdu.

İzmir'de "Sefalet zulmüne son" sloganıyla düzenlenen Dikili Bölge Mitingi'nde emekliler, geçim sıkıntısı ve sosyal hak kayıplarına karşı taleplerini dile getirdi. Emekliler, Bülent Ecevit Meydanı'ndan Atatürk Meydanı'na yürüdü. Yoğun katılımla gerçekleşen mitingde emekliler, düşük maaşlara, hayat pahalılığına ve "sefalet zammı" olarak nitelendirdikleri düşük artışlara tepki gösterdi.

"Ekmek bile lüks hale geldi"

Mitingde konuşan Tüm Emeklilerin Sendikası Ege Bölge Sorumlusu Nuran Kamalı Şahin, okullarda yaşanan silahlı saldırılara değinerek Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i istifaya çağırdı. Emeklilerin ağır bir yoksullaştırma politikasıyla karşı karşıya bırakıldığını ifade eden Şahin, şöyle devam etti:

"Bugün burada sadece bir miting yapmak için değil, bu düzenin gerçek yüzünü haykırmak için toplandık. İnsanca ve onurlu bir yaşam isteyenlerle omuz omuzayız. Türkiye'de milyonlarca emekli, işçi ve emekçi bilinçli bir yoksullaştırma politikasıyla sefalet zulmüne mahküm edilmiştir. Yıllarca çalıştık, ürettik ve bu ülkeyi ayakta tuttuk ama bugün emeklilik artık bir dinlenme değil, yoksulluğa karşı hayatta kalma mücadelesine dönüşmüştür. Emekli aylıkları açlık sınırının altındadır; pazar filesi boş, sofralar eksik, ilaçlar yarımdır. Otogarlarda sabahlayan, ucuz ve sağlıksız odalarda yaşamaya çalışan, kirasını ödeyemediği için evsiz kalan emekliler var. Bu bir kader değil, bir tercihtir. Bu düzen emeği değersizleştiren, insanı yok sayan bir düzendir."

Bugün yalnızca ekonomik bir yıkımla değil, açık bir demokrasi kriziyle karşı karşıyayız. Seçilmişler görevden alınıyor, halkın iradesi gasbediliyor; sendikacılar, gazeteciler susturuluyor. Yargı siyasallaşmış durumdadır. Demokrasi yoksa ekmek, hukuk yoksa yaşam da yoktur. TÜİK'in rakamları gerçeği gizlerken asıl enflasyon pazarda, faturada ve kirada yaşanıyor. Elektrik ve doğalgaz faturaları katlanıyor, ekmek bile lüks hale geliyor. İktidar emekliye sadaka gibi zamları 'müjde' diye sunuyor. Bu düzen sürdürülemez, bu sefalet kabul edilemez."

Raika Doğan: "Bu sefalet düzenini kabul etmiyoruz"

Dikili Bölgesel Miting Komitesi Başkanı ve Tüm Emeklilerin Sendikası Dikili Şube Başkanı Raika Doğan da iktidarın politikalarının ekonomik ve siyasi yıkıma yol açtığını belirterek, şunları söyledi:

"Ülkemizin içinde bulunduğu durum iç açıcı değildir. Hakkari'den İstanbul'a birçok yerde halkın seçtiği yöneticiler görevden alınmış, tutuklanmıştır. Demokrasi askıya alınmış, yargı tamamen siyasallaşmıştır. Sendikacılardan gazetecilere, siyasetçilerden seçilmiş milletvekillerine kadar birçok kişi tutukludur. Böyle bir yönetim sürdürülebilir değildir. Bugün emeklilerin ortalama aylığı 23 bin 500 lira civarındadır. Milyonlarca yurttaş 5-6 bin lira gibi rakamlarla yaşamaya çalışıyor. 5 milyon emekli 20 bin lira seviyesinde aylık alıyor. İleri yaşlarımıza rağmen milyonlarca emekli çalışmak zorunda kalıyor. Bu tablo sosyal devletin çöküşüdür. Bu sefalet düzenini kabul etmiyoruz. İktidara bir kez daha sesleniyoruz: Bu aylıklarla yaşanmaz. Er geç sandık gelecek ve bu halk yaşadıklarının hesabını soracaktır."

Kaynak: ANKA