Emekli Astsubaylar İşsizlikle Mücadele İçin İŞKUR'a Başvurdu

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Samsun Şubesi üyeleri, artan hayat pahalılığı karşısında maaşlarının yetersiz kaldığını belirterek toplu halde İşkur'a iş başvurusunda bulundu.

Samsun İŞKUR İl Müdürlüğü'ne giden emekli astsubaylar, "emekliye seyyanen zam verilmediği ve özlük haklarının sağlanmadığı" gerekçesiyle, aldıkları maaşla geçinemediklerini savundu. İŞKUR önünde açıklama yapan TEMAD Samsun Şube Başkanı Tanju Arat, "Hayat pahalılığı karşısında emekliye verilmeyen seyyanen zam ve söz verilip de yerine getirilmeyen özlük haklarımız sebebiyle maaşımızla geçinemiyoruz. Bu nedenle üyelerimizle birlikte İŞKUR'a giderek iş başvurusunda bulunduk. Yetkililerin artık sesimizi duymalarını ve bu gerçekleri görmelerini bekliyoruz" dedi. - SAMSUN