Elon Musk, Trump'la Tartışmasında Epstein Paylaşımını Sildi

Elon Musk, Trump'la Tartışmasında Epstein Paylaşımını Sildi
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Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadığı sert tartışma sırasında sosyal medya üzerinden paylaştığı 'Donald Trump, Epstein dosyalarında' ifadesini içeren mesajını sildi. Musk, Trump'ın bütçe tasarısına yönelik eleştirileri ve vergi indirimine dair tartışmaların ardından paylaşımını kaldırdı.

ABD'li milyarder Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadığı sert kamuoyu çatışması sırasında sosyal medyada paylaştığı, "Donald Trump, Epstein dosyalarında" paylaşımını sildi.

ABD Başkanı Donald Trump ile ABD'li milyarder Elon Musk arasında vergi indirimi tasarısı ile başlayan kriz, sert tartışmaya dönüştü. ABD'li milyarder Musk, tartışma sırasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı "Asıl büyük bombayı patlatma zamanı. Donald Trump, Epstein dosyalarında. Halka açıklanmamalarının gerçek nedeni budur" paylaşımını sildi.

Trump-Musk kavgası

Elon Musk, ABD Başkanı Trump'ın imzaladığı bütçe tasarısına yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tasarıyı "iğrenç bir rezalet" olarak nitelendirmişti. Musk, "Üzgünüm ama artık dayanamıyorum. Bu devasa, fahiş Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalettir. Buna oy verenler utansın. Yanlış yaptığınızı biliyorsunuz" açıklamasını yapmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Beyaz Saray'da Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile yaptığı görüşme sırasında Elon Musk'ın vergi indirimi yasasına yönelik eleştirilerine cevap vermiş ve Musk'ı "her zaman sevdiğini" ancak son eleştirileri nedeniyle "hayal kırıklığına uğradığını" belirtmişti. Elektrikli araç zorunluluğunun kaldırılmasının Musk'ı rahatsız ettiğini aktaran Trump, "Musk bu tasarıyı herkesten iyi biliyordu, ancak sonradan sorun çıkardı" diye konuşmuştu.

Musk'ın Epstein paylaşımı

Elon Musk daha sonra Trump'ın kendisi hakkındaki açıklamalarına cevap vererek, "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar Temsilciler Meclisi'ni kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senato'da 51'e 49 olurdu. Ne kadar nankör" ifadelerini kullanmıştı.

Daha sonra kız çocuklarına yönelik bir cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein davasına ait dosyaların kamuoyuna açıklanmama nedenine değinen Musk, "Asıl büyük bombayı patlatma zamanı. Donald Trump, Epstein dosyalarında. Halka açıklanmamalarının gerçek nedeni budur" demişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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