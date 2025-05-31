Elazığ Ticaret Borsası TOBB Genel Kurulu'nda Temsil Edildi

Elazığ Ticaret Borsası TOBB Genel Kurulu'nda Temsil Edildi
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Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ ve ekibi, TOBB 81. Genel Kurulu'na katılarak Türkiye'nin ekonomik gündemi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Borsa heyeti, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile görüşerek Elazığ'ın iş dünyası taleplerini aktardı.

Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri, TOBB 81'inci Genel Kuruluna katıldı. Heyet, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile de görüşme gerçekleştirdi.

Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, Meclis Başkan Aydın Torgut, Borsa Meclis Üyesi ve TOBB Genel Kurul Delegesi Ekrem Sis, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ayaz ve Genel Sekreter Murat Çiçek, bugün Ankara'da düzenlenen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) 81. Genel Kuruluna katıldı. Genel Kurulda, hesapları inceleme, mevzuat, ekonomik raporu inceleme, dilekleri inceleme, Avrupa Birliği uyum, dış ilişkiler, vergi, ekonomi politikası ve basın ve yayın komisyonlarının sunuşları gerçekleştirildi. Toplantı kapsamında, Türkiye'nin ekonomik gündemi ve TOBB camiasının çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Borsa heyeti Hisarcıklıoğlu ile görüştü

TOBB 81. Genel Kurulu kapsamında, Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, Meclis Başkanı Aydın Torgut, Borsa Meclis Üyesi ve TOBB Genel Kurul Delegesi Ekrem Sis, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ayaz ve Genel Sekreter Murat Çiçek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi. Görüşmede, Elazığ iş dünyasının talepleri, devam eden borsa projeleri ve bölgesel kalkınmayı destekleyecek çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Heyet, Başkan Hisarcıklıoğlu'na misafirperverliği ve destekleri için teşekkür etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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