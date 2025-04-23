Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Dumandağ, Doğu Anadolu İstişare Toplantısı'na Katıldı

Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, Doğu Anadolu Bölgesi İstişare Toplantısı'na katıldı.

Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen Doğu Anadolu Bölgesi İstişare Toplantısı'na katılım sağladı. Toplantıda, özellikle tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren üyelerin yaşadığı yapısal ve dönemsel sıkıntılar detaylı bir şekilde ele alındı.

Üyelerin sahada yaşadığı sorunları birebir dinleyip çözüm üretmek için çaba gösterdiklerini dile getiren Başkan Dumandağ, "Bu tür istişare toplantıları, sesimizin Ankara'da daha güçlü duyulması adına büyük önem taşıyor. TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na, bizleri her zaman dinleyip desteklediği için teşekkür ediyorum" dedi. - ELAZIĞ