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Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Dumandağ, Doğu Anadolu İstişare Toplantısı'na Katıldı

Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Dumandağ, Doğu Anadolu İstişare Toplantısı'na Katıldı
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Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, tarım ve hayvancılık sektöründeki üyelerin sorunlarını ele almak amacıyla Doğu Anadolu Bölgesi İstişare Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, üyelerin yaşadığı sıkıntılar dinlenip çözüm önerileri geliştirildi.

Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, Doğu Anadolu Bölgesi İstişare Toplantısı'na katıldı.

Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen Doğu Anadolu Bölgesi İstişare Toplantısı'na katılım sağladı. Toplantıda, özellikle tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren üyelerin yaşadığı yapısal ve dönemsel sıkıntılar detaylı bir şekilde ele alındı.

Üyelerin sahada yaşadığı sorunları birebir dinleyip çözüm üretmek için çaba gösterdiklerini dile getiren Başkan Dumandağ, "Bu tür istişare toplantıları, sesimizin Ankara'da daha güçlü duyulması adına büyük önem taşıyor. TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na, bizleri her zaman dinleyip desteklediği için teşekkür ediyorum" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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