Tadım Köyü'nde Çimento Fabrikasına Tepki: 'Köyümüzü Öldürmek Demek'

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Elazığ'ın Aksaray Mahallesi'nde faaliyet gösteren ve yıllardır mahalle halkının tepkilerine neden olan çimento fabrikasının, kent merkezine yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Tadım Köyü civarına taşınacağı yönündeki iddialar köylülerin tepkisine neden oldu. Tadım Köyü'nde bir araya gelen vatandaşlar, fabrikanın bölgeye kurulmasını kabul etmeyeceklerini belirterek yetkililerden konuya ilişkin net açıklama istedi.

Aksaray Mahallesi'nde 1954'ten beri faaliyet gösteren çimento fabrikasının çevresindeki yerleşimlerin yıllar içinde artmasının ardından fabrikanın halk sağlığını tehdit ettiği ileri sürülerek taşınması yönündeki talepler dile getirilmişti.

Fabrikanın Elazığ Merkeze 6 kilometre uzaklıktaki Tadım Köyü'ne taşınacağı iddia ediliyor. Köy meydanında bir araya gelen köylüler ise fabrikanın yapılmasına karşı olduklarını söylediler.

Tadım Köyü Muhtarı Bahattin Yıldırım, bazı sosyal medya hesaplarında ve siyasi parti il başkanlarının açıklamalarında fabrikanın köylerine kurulacağı yönünde ifadeler kullanıldığını ancak kendilerine resmi olarak böyle bir bilginin verilmediğini söyledi.

"Biz hiçbir şekilde çimento fabrikasının buralarda kurulmasına müsaade etmeyeceğiz, buna onay vermiyoruz" diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Vali beyle, sayın milletvekillerimizle, il başkanlarımızla her görüşmemizde bize sadece fabrikanın Aksaray'dan taşınmasının gündemde olduğunu ama nereye taşınacağı konusunda herhangi bir fikirlerinin olmadığını söylediler. Ama özellikle son günlerde sosyal medyada hep 'Tadım' diye bir slogan başlatılmış. Biz Tadım Köyü olarak ve ben muhtarı olarak böyle bir şeye kesinlikle karşıyız. Biz burada asla müsaade etmeyeceğiz.

Köyümüzün en büyük gelir kaynağı tarım üzerinedir. Tarım sahalarımızın içerisinde, zaten köyümüze yeterince kadar bu ocaklar var. Zaten halkımız tedirgin. Ocakların olduğu bölgelerde verimliliğimiz aşırı derecede düştü. Çimento fabrikasının Tadım Köyü'ne yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz."

"AL ORADAN BURAYA GETİR, BÖYLE BİR TABLO OLAMAZ"

Yıldırım, çimento fabrikasının yerleşim yerlerinden uzak bir noktaya yapılması gerektiğini, Aksaray'dan taşınması gündeme gelen fabrikanın başka bir yerleşim alanına taşınmasının doğru olmadığını ifade ederek, "Çünkü yönetmelikte de şehir merkezine en az 40 kilometre uzakta olması gerektiği söyleniyor. Aksaray da mahalle, Tadım da mahalle, Horenk de mahalle. Şimdi al oradan buraya getir. Oradaki insanları sevinirken buradaki insanları üz. Böyle bir tablo olamaz" diye konuştu.

"BU KÖYÜN GEÇİM KAYNAĞI HAYVANCILIK VE SULU TARIM"

Tadım Köyü sakinlerine destek veren Türkiye Emekliler Derneği Elazığ Şube Başkanı Vedat Gür ise çimento fabrikasının kurulmasının köyün temel geçim kaynaklarına zarar vereceğini belirterek, "Bu köye bu fabrikanın kurulması demek, bu köyün geçim kaynağı hayvancılığın ve sulu tarımın ölmesi demektir. Hem hayvanlarımız azalacak hem de tarım arazilerinin toprak verimi düşecek hem de insanların sağlık yaşamının kalitesi de düşecek" dedi.

"TOPRAĞIN VE SUYUN ÇOK DEĞERLİ OLDUĞU BİR DÖNEMDE FABRİKA KURULAMAZ"

Tadım Köyü sakinlerinden İrem Demir de, "Toprağın ve suyun çok değerli olduğu bu zamanda, bu kadar oksijenin düştüğü, toprağın değer kaybettiği, suyun azaldığı bir zamanda siz buraya bilerek fabrika yaparsanız bu köylüyü ve köyü öldürmek demektir" ifadelerini kullandı.

Köy sakini Hıdır Meşe ise fabrikanın yalnızca Tadım'ı değil, çevredeki diğer köyleri de etkileyeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Burada çimento fabrikası istemiyoruz. Buna engel olmak bizim boynumuzun borcudur. Biz buraları dedelerimizden iyi miras aldık. Çocuklarımıza kötü miras bırakmış oluruz. Çevreyi, tabiatı bitirmiş oluruz. Sadece bu köyü değil. Buraya en yakın köy 2 kilometre. Bu köylerin hepsi olumsuz etkilenecektir. Böyle olursa biz halk olarak bunun önüne geçeceğiz."

Kaynak: ANKA