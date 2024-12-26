Üye Girişi
Haberler
Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'den yüzde 47,5'e indirdi
Merkez Bankası 22 ay sonra ilk kez faiz indirdi
Narin Güran davasında ikinci duruşma! Söz sırası babaya geldi
Dosyaya eklenmeyen detaya isyan etti: Bunu nasıl unutursunuz?
Yasağın kalktığı Suriye'de sokak ortasında döviz satışı yapılıyor
Esad sonrası yasak kalktı, sokak ortasında satmaya başladılar
Suriye'de 3 şehri yangın yerine çeviren tehlikeli söylenti
Suriye'de 3 şehri yangın yerine çeviren tehlikeli söylenti

Elazığ Esnafından Ekonomik Kriz Uyarısı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Karma Oda Başkanı Hakan Albayrak, esnafın piyasa durgunluğundan ve büyük esnaf ile internet satışlarının küçük esnafa zarar vermesinden şikayet etti. Kredilerin geri dönüşünde zorluk çeken esnaf, devlet desteklerinin artırılmasını talep etti.

Haber: Serra Taylan

(ELAZIĞ) - Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Karma Oda Başkanı Hakan Albayrak, "Bu dönem piyasa durgun. Satış yapılamıyor. Esnafımız zorluk çekiyor. Ekonomik şartlardan dolayı vatandaş kazanamayınca harcayamaz. Harcamayınca ticaret dönmez. O yüzden vatandaşın  kazanması lazım. Onu da biliyorsunuz ki büyük esnaf kazanıyor. Küçük esnafa bir şey düşmüyor" dedi.

Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Karma Oda Başkanı Hakan Albayrak, Elazığlı esnafın yaşadıkları sorun ve sıkıntıları dile getirdi. Esnafın sahipsiz kaldığını ifade eden Albayrak, esnafın büyük sorunlarla baş etmeye çalıştığını söyledi.

Esnafın, internet satışları ve ulusal marketler nedeni ile büyük sıkıntılar yaşadığını belirten Hakan Albayrak, şöyle konuştu:

"Esnafın en büyük problemi büyük esnafın varlığı ve internet satışları. Bunlar bizim küçük esnafı vuruyorlar. Bildiğiniz gibi ulusal gibi 3 harfli marketler dediklerimiz ulusal marketler, Elazığ'da bütün küçük marketleri vurdular. Bunların kesinlikle azaltılması lazım. Aynı şekilde internet satışı mesela. Diyelim ki vatandaş yemek isteyecek. Elazığlı yerel esnaftan istemiyor, onların aracılığı ile istiyor. Onlar da komisyon kestikleri için de esnafımız kazanamıyor. Öncelikle bunların düzene binmesi lazım. Bu dönem piyasa durgun. Satış yapılamıyor. Esnafımız zorluk çekiyor. Ekonomik şartlardan dolayı vatandaş kazanamayınca harcayamaz. Harcamayınca ticaret dönmez. O yüzden vatandaşın  kazanması lazım. Onu da biliyorsunuz ki büyük esnaf kazanıyor. Küçük esnafa bir şey düşmüyor."

"İş yapamayan esnafımız kredilerin geri dönüşünde zorluk yaşıyorlar"

Deprem dolayısı ile esnafa verilen kredilerin esnafa nefes aldırdığını belirten Albayrak, ekonomik krizden dolayı bu krediyi kullanan esnafın geri ödemelerde zorluklar yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Depremden sonra devletimiz Allah razı olsun eksikliğini vermesin. Esnafımıza bazı desteklerde bulundu. 250 bin liradan 375 bin liraya kadar faizsiz kredi verdiler. Tabi bunu hasar görenlere verdiler. Ordan fayda gördü esnafımız. Ama şu an en sıkıntı çektiğimiz şey kredilerin geri dönüşü. Esnafımız iş yapamayınca kredilerin geri dönüşünde zorluk çekiyorlar. O yüzden piyasalar açılırsa kredilerini öderler."

TOKİ'lerdeki işyerlerinin iskan ve aidat sorunlarına da değinen Albayrak, "TOKİ'lerde iskan sorunu var. Esnafa iskan vermedikleri için ruhsat alamıyorlar, sıkıntı çekiyorlar. ve TOKİ yönetimleri bu şartlarda esnaftan aidat alıyorlar. Esnafımıza hiç bir hizmet vermedikleri hiç bir işlerini yapmadıkları halde aidat alıyorlar. Bunun kaldırılması gerekiyor. Binanın içini temizliyor, gelip esnaftan aidat alıyor. Bu hoş bir durum değil. Bunu bir iki defa da dile getirdik. Sonuç alamadık. Bu aidatların kaldırılması lazım" dedi.

Albayrak, hükümete seslenerek, esnaf için gereken iyileştirmelerin yapılmasını talep ederek, "Bazı destekleri vermesini istiyoruz. Bugün bankalar getirip pos cihazı veriyor, paramızı kesiyor. Ne yaparsa yapsın paramızı kesiyor. Esnaf bir şey kazanamıyor. Bugün bir markete gittiğinizde kredi kartı ile sigara vermiyor. Çünkü adam 2 lira para kazanıyor, 1,5 lirasını banka kesiyor. Devletin buna yönelik bir çalışma yapmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Elazığ Esnafından Ekonomik Kriz Uyarısı
Kaynak: ANKA / Yerel
img

Terör örgütü Suriye'de ilerliyor mu? MSB son noktayı koydu
img

40 saniyelik asgari ücret skeci viral oldu
img

Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Narin duruşmasında Nevzat Bahtiyar'dan kafa karıştıran sözler
Duruşmada verdiği cevap avukatın da dikkatini çekti
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu
Muhammed Nur Nahya'nın asgari ücret videosu viral oldu
40 saniyelik asgari ücret skeci viral oldu
Asgari ücrete yapılan zam sonrası marketler etiket değiştirmeye başladı
Vay vatandaşın haline! Asgari ücret zammı sonrası korkulan oldu
AK Parti'ye dönüş sinyalleri veren Davutoğlu'na kötü haber
Davutoğlu'na kapıları kapattı
Devlet okulunda 'turnike' krizi! 1000 TL'yi ödeyen geçti, ödemeyen kuyrukta bekledi
Okulda "turnike" krizi! 1000 TL'yi ödeyen geçti, ödemeyen bekledi

Son Dakika Haberleri

Şakir Paşa Köşkü yandı mı? Şakir Paşa Köşkü zarar gördü mü? SON DAKİKA! MERKEZ BANKASI Aralık ayı faiz kararı ne oldu? Faiz düşerse döviz ve altın ne olur? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI! Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne oldu? MB faizi sabit mi tuttu? Ceren Azak kimdir? Ceren Azak kaç yaşında, nereli? (Kerem Aktürkoğlu'nun nişanlısı) YENİ YIL MESAJLARI | 2025 yılı için en anlamlı, duygusal yeni yıl mesajları! 31 Aralık yılbaşında televizyonda hangi diziler ve programlar var? 2024 yılbaşı gecesi diziler yok mu? Rıza Kalkavan kimdir? Rıza Kalkavan öldü mü, neden öldü? Squid Game 2. sezon oyuncuları kim? Squid Game 2. sezon 1. bölüm izle! SQUID GAME 2. sezon hd, full, Türkçe altyazı izleme linki Monaco - Anadolu Efes basketbol maçı izle! MONACO ANADOLU EFES maçı şifresiz, donmadan, HD izleme linki BİM AKTÜEL 27 ARALIK KATALOĞU! 27 Aralık Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM'de bu hafta hangi fırsatlar var?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.