Elazığ Esnafından Ekonomik Kriz Uyarısı

Haber: Serra Taylan

(ELAZIĞ) - Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Karma Oda Başkanı Hakan Albayrak, "Bu dönem piyasa durgun. Satış yapılamıyor. Esnafımız zorluk çekiyor. Ekonomik şartlardan dolayı vatandaş kazanamayınca harcayamaz. Harcamayınca ticaret dönmez. O yüzden vatandaşın kazanması lazım. Onu da biliyorsunuz ki büyük esnaf kazanıyor. Küçük esnafa bir şey düşmüyor" dedi.

Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Karma Oda Başkanı Hakan Albayrak, Elazığlı esnafın yaşadıkları sorun ve sıkıntıları dile getirdi. Esnafın sahipsiz kaldığını ifade eden Albayrak, esnafın büyük sorunlarla baş etmeye çalıştığını söyledi.

Esnafın, internet satışları ve ulusal marketler nedeni ile büyük sıkıntılar yaşadığını belirten Hakan Albayrak, şöyle konuştu:

"Esnafın en büyük problemi büyük esnafın varlığı ve internet satışları. Bunlar bizim küçük esnafı vuruyorlar. Bildiğiniz gibi ulusal gibi 3 harfli marketler dediklerimiz ulusal marketler, Elazığ'da bütün küçük marketleri vurdular. Bunların kesinlikle azaltılması lazım. Aynı şekilde internet satışı mesela. Diyelim ki vatandaş yemek isteyecek. Elazığlı yerel esnaftan istemiyor, onların aracılığı ile istiyor. Onlar da komisyon kestikleri için de esnafımız kazanamıyor. Öncelikle bunların düzene binmesi lazım. Bu dönem piyasa durgun. Satış yapılamıyor. Esnafımız zorluk çekiyor. Ekonomik şartlardan dolayı vatandaş kazanamayınca harcayamaz. Harcamayınca ticaret dönmez. O yüzden vatandaşın kazanması lazım. Onu da biliyorsunuz ki büyük esnaf kazanıyor. Küçük esnafa bir şey düşmüyor."

"İş yapamayan esnafımız kredilerin geri dönüşünde zorluk yaşıyorlar"

Deprem dolayısı ile esnafa verilen kredilerin esnafa nefes aldırdığını belirten Albayrak, ekonomik krizden dolayı bu krediyi kullanan esnafın geri ödemelerde zorluklar yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Depremden sonra devletimiz Allah razı olsun eksikliğini vermesin. Esnafımıza bazı desteklerde bulundu. 250 bin liradan 375 bin liraya kadar faizsiz kredi verdiler. Tabi bunu hasar görenlere verdiler. Ordan fayda gördü esnafımız. Ama şu an en sıkıntı çektiğimiz şey kredilerin geri dönüşü. Esnafımız iş yapamayınca kredilerin geri dönüşünde zorluk çekiyorlar. O yüzden piyasalar açılırsa kredilerini öderler."

TOKİ'lerdeki işyerlerinin iskan ve aidat sorunlarına da değinen Albayrak, "TOKİ'lerde iskan sorunu var. Esnafa iskan vermedikleri için ruhsat alamıyorlar, sıkıntı çekiyorlar. ve TOKİ yönetimleri bu şartlarda esnaftan aidat alıyorlar. Esnafımıza hiç bir hizmet vermedikleri hiç bir işlerini yapmadıkları halde aidat alıyorlar. Bunun kaldırılması gerekiyor. Binanın içini temizliyor, gelip esnaftan aidat alıyor. Bu hoş bir durum değil. Bunu bir iki defa da dile getirdik. Sonuç alamadık. Bu aidatların kaldırılması lazım" dedi.

Albayrak, hükümete seslenerek, esnaf için gereken iyileştirmelerin yapılmasını talep ederek, "Bazı destekleri vermesini istiyoruz. Bugün bankalar getirip pos cihazı veriyor, paramızı kesiyor. Ne yaparsa yapsın paramızı kesiyor. Esnaf bir şey kazanamıyor. Bugün bir markete gittiğinizde kredi kartı ile sigara vermiyor. Çünkü adam 2 lira para kazanıyor, 1,5 lirasını banka kesiyor. Devletin buna yönelik bir çalışma yapmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.