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Elazığ'da Regaip Kandili'nde Vatandaşlar Dualarla Camilere Geldi

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Üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili dolayısıyla Elazığ'da vatandaşlar camilere gelerek dualar etti. İzzetpaşa Camii başta olmak üzere tüm camilerde düzenlenen kandil programında Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu. Program duaların okunmasının ardından kılınan yatsı namazıyla sona erdi.

Üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili dolayısıyla Elazığ'da vatandaşlar camilere gelerek dualar etti.

Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece olan Regaip Kandili, tüm yurtta ve İslam aleminde idrak ediliyor. Elazığ'da İzzetpaşa Camii başta olmak üzere, tüm camilerde kandil programı düzenlendi. Düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu. Vatandaşlar edilen dualara icabet etti. Program duaların okunmasının ardından kılınan yatsı namazıyla sona erdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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