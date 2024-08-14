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Bir garip 'kiralık' ilanı! Görenler dönüp bir daha bakıyor

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Elazığ'da daha önce iş yerini tanesi 7 lirayken 400 ekmek karşılığında kiralayan şahıs, bu kez müstakbel kiracılarına 3 seçenek sundu. İş yerinin camına astığı ilan ile kira bedeli olarak aylık 2 gram 24 ayar altın veya 100 litre mazot ya da yıllık 50 bin lira peşin seçeneklerini görenler şaşırdı.

Elazığ'ın merkez Nailbey Mahallesi'nde 40 metrekare dükkanı bulunan Fethi Ahmet Taş, boşalan dükkanını kiraya vermek istedi. Daha önce tanesi 7 lirayken 400 ekmek bedeline dükkanını kiraya veren Taş, bu kez 3 seçenek sunarak cama yapıştırdı. Afişte yazan, 'Kira bedeli aylık 2 gram 24 ayar altın, 100 litre mazot veya yıllık 50 bin lira peşin' seçeneklerini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Takas sistemine geri döndüğü belirten Taş, kullanmak için mazot veya altın istediğini söyledi. Görenlerin ticaret olarak şaşırdığını aktaran Taş, daha önceki kiracısıyla da 400 ekmek bedeline anlaştığını ifade etti.

Elazığ'da İş Yeri Kirası Takas Usulüne Döndü

"TAKAS USULÜNE GERİ DÖNDÜM"

Dükkanını kiraya vermeye çalışan Fethi Ahmet Taş, "Bundan önce 400 ekmek bedeli kiraya vermiştim. 400 ekmek her zaman 400 ekmektir ve gramajı bellidir. Şimdi bu şekilde kiraya vermeyi düşünüyorum. Tutacak arkadaşa hayırlı olsun. Arayan soran var. Fakat şaşırıyorlar. Ticaret olarak nasıl böyle diyorlar ve ilk defa görüyorlar. Daha önceden bizler takas usulü ile ticaret yapardık. Şu an takas usulüne geri döndüm. Kağıt para ile takas yapmışız ya da mazot, altın veya ekmekle. Fark eden hiçbir şey yok" dedi.

Elazığ'da İş Yeri Kirası Takas Usulüne Döndü

"MAZOT VEYA ALTIN DÜŞERSE KİRA DA DÜŞER"

Yeni neslin takas usulünü bilmediği için eleştirdiğini dile getiren Taş, "Fakat bundan 100 veya 200 sene önce hep takas usulüydü. Bu para sistemi çıktıktan sonra para sistemi oldu. Aslında takas en iyi sistemdir. Dükkan yaklaşık 40 metrekaredir. Dükkanın duvarlarına nasıl elini sürebiliyorsa ben de takas usulü bir malzemeye elimi sürmek isterim. Kendim kullanmak için 100 litre mazot bedeli istedim. Türkiye'nin her yerinde 100 litre mazot fiyatı aynı. ya bir lira oynar oynamaz. Fakat sonuçta dükkanın da mazotun da kullanım amacı var. Takas bu bakımdan bana mantıklı geldi. Mazot veya altın düşerse kira da düşer" diye konuştu.

"ADAMIN DEĞİŞİK BİR BAKIŞ AÇISI VAR"

Vatandaşlardan Kenan Yıldırım, "Adamın değişik bir bakış açısı var. Mazot ve altın da pahalı. Ben kiracı olsam hangisi seçeceğimi bilemem hepsi de pahalı" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ekonomi kiracı Ekmek Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

veli İdi:

Görmemişin dükkanı olmuş,ne yapacağını şaşırmış.

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İbrahim Demirel:

Adamdaki lükse bak. Bir insanın ilk 3 günlük yevmiyesi ev kirasını çıkarmıyorsa, ya aldığı maaş çok azdır yada ödediği evin kirası çok fazladır. Anadolu’nun en sıradan şehrinde bile en kötü ev kirası 8-10 bin olmuş yazık

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Eşref Kurt:

gine benzine zam geldi

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sade vatandaş:

adam haklı ama burada o dükkanı tutacak kişinin ateşten gömlek giymesi lazım ortam bozuk adam bu kadar kira verip bu pahalılıkta yoklukta işsizlikte orada o kadar masraf edip helalinden dürüstçe ticaret yapıp kime ne satacakta kazanacakki

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