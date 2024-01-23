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Elazığ'da çiftçilerin mera alanlarına Güneş Enerji Santrali kurulmak isteniyor

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Elazığ İl Özel İdaresi CHP Meclis Üyesi Mahmut Okçuoğlu, Karakoçan ilçesinde çiftçilerin hayvanları için kullandıkları mera alanlarının özel firmaların talebiyle Güneş Enerji Santrali (GES) kurulmak istendiğini söyledi.

EVREN DEMİRDAŞ

Elazığ İl Özel İdaresi CHP Meclis Üyesi Mahmut Okçuoğlu, Karakoçan ilçesinde çiftçilerin hayvanları için kullandıkları mera alanlarının özel firmaların talebiyle Güneş Enerji Santrali (GES) kurulmak istendiğini söyledi. Okçuoğlu, "Hayvancılığın en yoğun olduğu bölgede Elazığ'da hayvancılığın yüzde 15-20'sinin karşılandığı bölgede yatırım yapmayı öngören planlar buradaki hayvancılığın önünü de tıkamış olur. Kızılca köyümüzde, Kavakdere köyü, Karapınar köyümüze ve özellikle Yenimahalle buraların hepsi mera alanı" dedi.

Elazığ İl  Özel İdaresi Meclis Üyesi Mahmut Okçuoğlu, Karakoçan ilçesinde tarımsal arazi olan mera alanlarına köylülerin karşı çıkmasına rağmen Güneş Enerjisi Santrali kurulmak istendiğini söyledi.

"TARIMSAL ALANLARDA GES YAPILMAK İSTENİYOR"

Mahmut Okçuoğlu şunları söyledi:

"Karakoçan ilçesinde elektrik toplanma merkezinin oluşturulmasından sonra sık sık dile getirdiğimiz tarımsal alanların GES'e dönüştürülmemesi konusunda hassasiyet gösterilmesi kurum müdürlerimize uyarılarda bulunmuştuk. Son zamanlarda Karakoçan ilçemizde büyük firmaların mera alanlarını arsaya dönüştürerek 10 megabayt 15 megabayt ticari amaçlı GES için başvuruda bulundukları ifade etmek istiyorum. Karakoçan Hamzalı köyümüzde bir firma tarımsal arazi olan mera alanı olan yaklaşık 200 dönüm alana GES yapılması istenmektedir. İlgili firma ve birim müdürlerimiz oraya geldiğinde köylülerimizin kesinlikle buna karşı çıktığını bilgi dahi istemediklerini mera alanlarımızın hazineye dönüştürülüp GES yapılmaması konusunda çok büyük bir tepki var. Devlet büyüklerimizin birinden birisini feda etmesi lazım ya tarımcılığı geliştirilmesi lazım ya da enerjiye önem verilmesi lazım.

"GES PROJELERİ HAYVANCILIĞI YOK EDİYOR"

Burada son zamanlarda çıkan yasa ile mera alanlarının çok çabuk şekillerde çok kolay şekillerde dönüştürülmesi, bu tür faaliyetlerin yapılması gerçekten hayvancılığın önünü tıkamaktadır. Biz burada firmaların yatırım yapmasına karşı değiliz ancak bu yatırımlarını yaparken daha çok marjinal alanların dönüştürülmesi, buralarda GES yapılması lazım. Hayvancılığın en yoğun olduğu bölgede Elazığ'da hayvancılığın yüzde 15-20'sinin karşılandığı bölgede yatırım yapmayı öngören planlar buradaki hayvancılığın önünü de tıkamış olur. Kızılca köyümüzde, Kavakdere köyü, Karapınar köyümüze ve özellikle Yenimahalle buraların hepsi mera alanı. İlgili firmaların siyasi baskı kurarak bu mera arazilerini dönüştürdükleri haberlerini alıyoruz."

Kaynak: ANKA / Yerel

Elazığ Güneş Tarım Çevre Enerji Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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