El ve Mikrocerrahi Uzmanı Prof. Dr. Karalezli, Spor Yaralanmaları ve Sinir Onarımlarını Anlattı

El ve Mikrocerrahi alanında uzman olan Prof. Dr. Mustafa Nazım Karalezli, el cerrahisinde en sık karşılaşılan yaralanmaları, sinir onarımıyla ilgili merak edilenleri ve spor yaralanmalarına dair deneyimlerini anlattı.

Ortopedinin oldukça geniş bir alan olduğunu belirten Prof. Dr. Karalezli, bu branşta da alt uzmanlık alanlarının giderek arttığını ifade etti. El ve Mikrocerrahi üzerine uzmanlaşan Karalezli, 2010 yılında Türk El Cerrahisi Derneği'nden El Cerrahisi Yeterlilik Belgesi aldığını, aynı yıl Avrupa El Cerrahisi Derneği (FESSH) sınavında başarılı olarak Avrupa El Cerrahisi Yeterlilik Belgesi'ni de kazandığını söyledi. Ayrıca spor yaralanmaları, spor hekimliği ve kas-iskelet sistemi tümörleriyle de ilgilendiğini belirtti.

Prof. Dr. Karalezli, el cerrahisi alanında en sık karşılaşılan problemler hakkında da bilgi verdi. Konya'da görev yaptığı dönemde sanayi ve nüfus yoğunluğuna bağlı olarak spor yaralanmaları ve iş kazalarının oldukça fazla olduğunu, özellikle omuz ve diz problemlerinin sık görüldüğünü belirtti.

Karalezli, " Muğla'da iş kazası daha az. Bunun yanında elde tendon ve sinir kesileri oldukça fazla. Yani Muğla da evde yaralanmalar sonucunda tendon ve sinir yaralanmaları daha fazla oluyor diyebilirim." dedi.

"Kesilen sinir iyileşebilir"

Sinir yaralanmalarının geniş bir yelpazede seyrettiğini ifade eden Karalezli, "Doğum sırasında bebeğin çekilmesiyle kola ve omza giden sinirlerin kopmasından, eldeki küçük duyu sinirlerinin kesilmesine kadar pek çok farklı durum söz konusu olabilir. Ancak kesilen veya kopan bir sinir, sanılanın aksine dikilebilir ve iyileşebilir." dedi.

El cerrahisinde kendisini en çok zorlayan vakaların amputasyonlar, yani uzuv kopmaları olduğunu belirten Karalezli, "Yapılan ameliyat replantasyon olarak adlandırılır. Bu süreçte kemik, damar, sinir ve kasların tamamını dikiyoruz. Zamanla yarıştığımız için oldukça hassas ve yorucu bir ameliyattır. Ayrıca ezilme tarzı iş kazalarında doku beslenmesi bozulur, kemikler çok parçalı kırılır; bu tür vakalar da zorlu operasyonlardır." ifadelerini kullandı.

Spor yaralanmalarının da özel ilgi alanı olduğunu vurgulayan Karalezli, Muğla'ya gelmeden önce Meram Tıp Fakültesi'nde Spor Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yaptığını hatırlattı. "Hem basketbolcular hem futbolcularla çalıştım. Yurtdışında alanında önemli hocalarla da çalışma fırsatım oldu. Muğlaspor'da yöneticilik yaptığım dönemde futbolcularımızın tedavilerini de gerçekleştirdim." diyen Karalezli, sporcularda kıkırdak ve kas yaralanmalarının sık görüldüğünü, özellikle kıkırdak problemlerinin sporu bırakma noktasına kadar ilerleyebildiğini ifade etti.

1970 Osmaniye doğumlu olan Prof. Dr. Mustafa Nazım Karalezli, Ankara Tıp Fakültesi mezunu. Doçentlik ve profesörlük unvanlarını Konya Meram Tıp Fakültesi'nde alan Karalezli, 2015 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde göreve başladı. Burada El Cerrahisi Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürütürken 16 Mart 2024 tarihinde emekli olan Karalezli, meslek hayatına Menteşe'de kendi muayenehanesinde devam ediyor. - MUĞLA