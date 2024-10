EGİAD Podcast Projesiyle Dijitalleşme Adımı

Dijitalleşme trendlerini yakından takip eden Ege Genç İş İnsanları Derneği, 'EGİAD Podcast' projesiyle yeni akım medyada yerini alarak İzmir sivil toplum kuruluşları arasında bir ilke imza attı.

EGİAD Podcast, EGİAD'ın bilgi üretmeye ve bu bilgileri en güncel platformlarda sunulmasına verdiği önem kapsamında hayata geçiyor. Her hafta, farklı sektörlerden iş insanlarının konuk edileceği podcast serisinde, konukların başarı öyküleri, başarılarının ardındaki stratejiler, iş hayatında karşılaştıkları zorluklar ve bu zorlukları nasıl aştıkları dinleyicilere aktarılacak. Ayrıca, konukların sosyal yaşantılarına ve kişisel ilgi alanlarına da yer verilerek samimi ve içten bir ortam oluşturulması hedefleniyor.

EGİAD İş Geliştirme Komisyonu tarafından hayata geçirilen projeyle, komisyonun geçmişteki başarılı projeleri olan Ticaret Köprüsü, Hayat Okulu, Yeni Üye Oryantasyon Kampı ve Üye İşyeri Ziyaretleri çalışmalarına bir yenisi eklenmiş oldu. İlk olarak Spotify platformunda yerini alan ve diğer platformlarda da en kısa sürede yayına geçecek olan EGİAD Podcast'in ilk konuğu EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer oldu.

EGİAD Podcast projesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yelkenbiçer, günümüzde podcastler sayesinde bilgiye erişimin daha kolay sağlandığını belirterek, EGİAD'ın bilgi üretmeye verdiği önemi vurguladı. Yelkenbiçer şu şekilde konuştu: "Podcastler artık hayatımızda çok yaygın bir şekilde yer alıyor. Dijitalleşmeye önem veren ve son trendleri yakından takip eden derneğimizin de bu mecrada yerini alması, bizim için çok değerli. EGİAD Podcast'i sadece yeni bir içerik üretim platformu değil, aynı zamanda bilgi paylaşımında yeni bir döneme attığımız bir adım olarak görüyoruz. Bu proje, İzmir iş dünyası temsilcilerinin sesini ve değerli tecrübelerini geniş kitlelere ulaştırmak için büyük bir fırsat sunuyor. Bu projeyi başlatmamızın arkasında yatan temel neden, dinamik ve dijital dünyada etkili ve sürdürülebilir bir etki oluşturma arzumuzdur. Podcastler, erişilebilir ve esnek yapıları sayesinde insanların her an her yerde bilgiye ulaşabilmesini sağlıyor. Dinleyicilerimize ilham vermek, onları motive etmek ve bilgiye dayalı kararlar almalarına yardımcı olmak, bu projenin en büyük hedefleri arasında yer alıyor. Bir iş dünyası STK'sı olarak yeni nesil yayıncılıkla bölgemizde de bir ilke imza atmış olmanın gururunu taşıyoruz. Bu başarılı çalışması için Komisyon Başkanımız İsmail Girginoğlu nezdinde tüm İş Geliştirme komisyonu üyelerimize teşekkür ederim." - İZMİR