EGİAD Başkanı Kaan Özhelvacı, Young Owners Forum 2025'te konuştu

Bodrum'da 29-30 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleşen Young Owners Forum, aile şirketlerinin genç temsilcilerini ve girişimcilik ekosisteminin önde gelen isimlerini bir araya getirdi. VC Ajandası başlıklı oturumda konuşan Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı M. Kaan Özhelvacı, girişim yatırımlarının yeni dönemdeki önceliklerini, değişen trendleri ve aile şirketleri için melek yatırımcılığın sunduğu fırsatları aktardı.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı M. Kaan Özhelvacı, 29 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleşen Young Owners Forum 2025'te girişim yatırımları ve yatırımcıların yeni dönem önceliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özhelvacı, EGİAD'ın girişimcilik ekosistemindeki rolünü aktarırken, aile şirketleri için startup yatırımlarının stratejik önemine de dikkat çekti.

"EGİAD Melekleri, Türkiye'nin en iyi melek yatırım ağı"

EGİAD Başkanı Özhelvacı, konuşmasında derneğin girişimcilik ekosistemine katkılarını şu sözlerle aktardı:

"EGİAD, 900'ün üzerinde üyesi, bu üyelerin sahip olduğu yaklaşık 3 bin 500 şirket ve oluşturduğu 150 bin kişilik istihdamla büyük bir ekonomik gücü temsil ediyor. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından akredite edilmiş Ege Bölgesi ve İzmir'in ilk ve tek melek yatırım ağına sahibiz. EGİAD Melekleri bu yıl 10. yaşını kutluyor ve bugüne kadar 'Türkiye'nin En İyi Melek Yatırım Ağı' unvanını kazanmış bulunuyor. Üstelik bir STK bünyesinde kurulmuş Türkiye'nin tek melek yatırım ağı olarak da girişimcilere benzersiz bir platform sunuyoruz. Bizler için melek yatırımcılık, yalnızca finansal bir faaliyet değil; girişimcilik ekosistemini geliştirmeye, ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamaya yönelik toplumsal bir hizmet niteliği taşıyor."

Girişim yatırımlarında yeni eğilimler

Özhelvacı, son yıllarda global ve ulusal ölçekte girişim yatırımlarında yaşanan değişimlere de değinerek, "Pandemi sonrası döneme kıyasla global fonlama miktarlarında bir azalma görülse de yapay zeka, iklim teknolojileri, sağlık teknolojileri ve derin teknoloji alanlarına ilgi artarak devam ediyor. Türkiye'de ise fintech, SaaS ve oyun sektörü güçlü kalmaya devam ederken; özellikle yeşil teknolojiler, yapay zeka tabanlı çözümler ve oluşturan endüstrilerde ciddi bir ivme gözlemliyoruz. Buna karşı, Web3 ve metaverse projelerine olan yatırım ilgisi gerilerken, uzun Ar-Ge gerektiren donanım projeleri de fon bulmakta zorlanıyor" dedi.

"Karlılık, dayanıklılık ve ESG kriterleri yatırımcıların önceliğinde"

Yeni dönem yatırımcı beklentilerinin daha seçici hale geldiğini belirten Özhelvacı, sözlerini şu şekilde devam ettirdi:

"Artık yalnızca yüksek büyüme potansiyeli yeterli değil. Girişimlerin karlılık, nakit akışı yönetimi ve unit economics sağlamlığı en kritik unsurlar. Ekip faktörü ise her zamankinden daha önemli. Kriz anında yön değiştirebilen, global vizyonla hareket eden ve sürdürülebilirliği odağına alan ekipler öncelikli. Ayrıca ESG kriterleri, yani çevresel, sosyal ve yönetişim boyutları yatırım kararlarında belirleyici rol oynuyor. Bizim ağımızda yalnızca finansal getiri değil; bölgesel kalkınma, istihdam oluşturma ve ihracat potansiyeli de önemli kriterler arasında yer alıyor."

"Aile şirketleri için startup yatırımı, inovasyona doğrudan erişim"

Özhelvacı, aile şirketleri bireyleri için startup yatırımlarının önemini vurgulayarak, EGİAD Melekleri ağının sunduğu imkanlara da dikkat çekerek: "Aile şirketleri için startup yatırımları, yalnızca finansal getiri sağlamaz; aynı zamanda inovasyona doğrudan erişim imkanı verir. Bizce melek yatırımcılık, aile şirketi bireyleri için aynı zamanda ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan bir toplumsal hizmettir. Burada doğru stratejiyle ilerlemek kritik. İlk etapta melek yatırım ağları veya VC fonlarıyla iş birliği yapmak, güvenli bir başlangıç sağlar. Bu süreç aile şirketlerine hem ekosistemi tanıma hem de sinerji oluşturabilecek girişimlerle buluşma fırsatı sunar. Örneğin üretim sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin, endüstri 4.0 çözümleri geliştiren bir girişime yatırım yapması hem operasyonel verimlilik hem de yeni iş modelleri kazandırabilir."

"Doğru ekiplere yatırım yapanlar kazançlı çıkacak"

Konuşmasını, startup yatırımlarının geleceğine dair mesajlarla tamamlayan Özhelvacı şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün fonlama iklimi zorlu görünse de, doğru alanlara, doğru ekiplere ve sağlam iş modellerine yatırım yapanlar kısa ve uzun vadede kazançlı çıkacaktır. Ekosistemdeki tüm oyuncular olarak bilgi paylaşımı ve iş birliğiyle bu dönemi güçlü şekilde atlatacağımıza inanıyoruz. EGİAD olarak biz, her türlü iş birliğine hazırız."

Next Academy Kurucusu Levent Erden'in moderatörlüğünü yaptığı oturumda, Sadık Ventures Kurucusu Canberk Mersin, Oleka Capital Kurucusu İlker Sözdinler, Nimble Partners Kurucu Ortağı Murat Erdem ve NA Kapital Kurucusu Nevzat Aydın, yatırım dünyasının yeni dönem gündemini değerlendirdi. - İZMİR