Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde Zeytinyağı Sabunu Etkinliği Düzenlendi

Efes Tarlası Yaşam Köyü Toprak Okulunda, geleneksel yöntemlerle zeytinyağı sabununun yapımı ile ilgili bir etkinlik düzenlendi. Katılımcılar, asit oranı yüksek olan ve yemeklik olarak kullanılamayan zeytinyağlarından sabun yapımını öğrendi.

Efes Tarlası Yaşam Köyü Toprak Okulunda, eğitimler devam ediyor. Üreticilere yönelik yapılan eğitimlerin yanı sıra, farkındalık oluşturmak amacıyla zeytinyağı sabununun yapımı ile ilgili atölye çalışması düzenlendi. Ziraat Mühendisi Mete Eltepe, asit oranı yüksek olan ve yemeklik olarak kullanılamayan zeytinyağlarından sabun yapımı hakkında katılımcılara bilgiler aktardı. Atölyeye yoğun ilgi gösteren kadınlar, doğru teknikleri öğrendiklerini, asit oranı yüksek dip yağları değerlendirmekten memnun olduklarını söyledi. - İZMİR