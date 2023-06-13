Edremit Belediyesi'nden 47 Mahallede Haşereyle Mücadele Çalışması

Edremit Belediyesi, kentlilerin rahat bir yaz sezonu geçirmesi için 47 mahallede sinek ve haşere ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Edremit Belediyesi, kentlilerin rahat bir yaz sezonu geçirmesi için 47 mahallede sinek ve haşere ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Edremit Belediyesi, halk sağlığını korumak amacıyla sivrisinek ve uçkuna karşı etkin ve etkili ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ilaçlama ekipleri tarafından kent genelinde devam eden çalışmalarda sulak alanlar, sazlıklar, dere yatakları, mazgallar düzenli olarak ilaçlanıyor.