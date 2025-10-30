Haberler

Edirne ve Burgaz Arasında Gastronomi Eğitimi İçin İş Birliği

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Bulgaristan'ın Burgaz Ticaret ve Sanayi Odası ile imzaladığı protokolle, kursiyerlerine uluslararası istihdam fırsatları sunacak. Eğitimlerini tamamlayan 30 kişi Burgaz'daki restoran ve otellerde çalışabilecek.

(EDİRNE) - Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) bünyesinde faaliyet gösteren GastroAkademi Eğitim Mutfağı, Bulgaristan'ın Burgaz Ticaret ve Sanayi Odası ile iş birliği protokolü imzalayarak kursiyerlerine yurt dışında istihdam olanağı sağlayacak.

İş birliği protokolünün imza törenine ETSO Başkanı Sezai Irmak, Burgaz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Todor Demirkov, Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin katıldı.

İş birliği protokolüyle, GastroAkademi Eğitim Mutfağı'nda eğitimlerini başarıyla tamamlayan 30 kursiyerin Bulgaristan'ın Burgaz bölgesindeki işletmelerde sezonluk olarak istihdam edilmesi hedefleniyor.

ETSO Başkanı Irmak, törende yaptığı konuşmada, önemli bir iş birliğine imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Burgaz Ticaret ve Sanayi Odası ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği protokolü, sadece iki kurum arasında imzalanan bir belge değil, Edirne ile Burgaz arasında kurulan dostluk, dayanışma ve ortak kalkınma köprüsünün somut bir ifadesidir. Bu protokol kapsamında, odamız bünyesinde faaliyet gösteren Gastro Akademi Eğitim Mutfağı aracılığıyla katılımcılara mutfak ve servis alanlarında mesleki eğitimler verilecek; bu eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerler Burgaz bölgesinde faaliyet gösteren restoran ve otellerde istihdam imkanı bulacaklardır. Bu iş birliği, hem katılımcılarımıza uluslararası düzeyde mesleki deneyim kazandıracak hem de bölgemiz ile Burgas arasındaki ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkileri daha da güçlendirecektir."

"Personelin kalifiyeli hizmet vermesi noktasında yetiştirilmesi gerekiyor"

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin de aşçı, aşçı yardımcısı ve garson gibi personellerin yetişmesi için çalıştıklarını ifade ederek, "Kalkınma Ajansı olarak Trakya'nın farklı illerinde Trakya'nın gastronomisini büyütmek, geliştirmek, bu zenginliği ortaya çıkarmak için çalışacak aşçı, aşçı yardımcısı, garson ve diğer teknik personellerin yetişmesi için imkanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Burada da başkanımla beraber bir proje geliştirdik. Edirne turizm ili, gastronomisiyle önemli bir ilimiz. Bu gastronomi değerlerini ortaya çıkarmak ve otel, restoran gibi yerlerde çalışacak personelin kalifiye şekilde hizmet vermesi noktasında yetiştirilmesi gerekiyordu" diye konuştu.

