Edirne Emek ve Meslek Örgütleri Platformu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamalarına Davet Ediyor

(EDİRNE) - Edirne Emek ve Meslek Örgütleri Platformu, Edirnelileri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına davet etti. Türk-İş Edirne İl Temsilcisi Zeki Şişko, "Ekonomik krizin nedeni biz değiliz. Yoksulluğa, hayat pahalılığına vergi ve adaletsizliğe esnek çalışmaya, sendikasızlaştırmaya 'dur' diyoruz. İnsan onuruna yakışır, çalışma ve yaşama şartları istiyoruz" dedi.

Edirne Emek ve Meslek Örgütleri Platformu, bugün Saraçlar Caddesi'nde bir araya gelerek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama programlarını açıkladı. Edirne Emek ve Meslek Örgütleri Platformu adına açıklamayı yapan Türk-İş Edirne İl Temsilcisi Zeki Şişko, 1 Mayıs günü saat 12: 00'de Şükrüpaşa İlkokulu önünde toplanılarak Saraçlar Caddesi'ne kadar yürüneceğini ve saat 13.00'te basın açıklamasının yapılacağını ifade etti. Şişko, şunları söyledi:

"SENDİKASIZLAŞTIRMAYA 'DUR' DİYORUZ"

"Emeklilik düzenlemelerindeki adaletsizliğin giderildiği, emeklilerin insanca yaşayabileceği bir maaş aldığı, ekoloji ve çevre katliamlarına son verildiği, çocukların en temel hakları olan beslenme, barınma, sağlık ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarının karşılandığı, cinsel istismar ve ihmallerin yaşanmadığı, yaşlarına uygun olmayan işlerde ve iş güvenliğinin sağlanmadığı iş yerlerinde çalıştırılmadığı, emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, barışın, laikliğin egemen olduğu bir dünya ve ülke istiyoruz. Ekonomik krizin nedeni biz değiliz. Yoksulluğa, hayat pahalılığına vergi ve adeletsizliğe, esnek çalışmaya, sendikalısızlaştırmaya 'dur' diyoruz. İnsan onuruna yakışır, çalışma ve yaşama şartları istiyoruz. Yaşasın 1 Mayıs işçinin, emekçinin birlik, mücadele ve dayanışma günü."