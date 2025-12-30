Haberler

Hızlı tren projesi Edirne etabının yüzde 98'i tamamlandı

Güncelleme:
Edirne Valisi Yunus Sezer, hızlı tren projesinin Edirne etabının yüzde 98 oranında tamamlandığını ve test sürüşleri ile sinyalizasyon çalışmalarının başladığını duyurdu. Proje, bölgede büyük bir lojistik aktarım merkezi ile modern gar binaları inşasını içeriyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer, devam eden hızlı tren projesinde Edirne etabının yüzde 98 oranında tamamlandığını ve test sürüşleri ile sinyalizasyon çalışmalarının başladığını söyledi.

Vali Sezer, düzenlediği basın toplantısında hızlı tren projesinde Edirne etabının yüzde 98 oranında tamamlandığını ve test sürüşleri ile sinyalizasyon çalışmalarının başladığını belirterek, "Edirne'de hızlı tren çalışmalarında artık son aşamadayız. İnşallah en kısa sürede tamamlanmış olacak" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta Kapıkule sahasında incelemelerde bulunduğunu belirten Sezer, bölgede çok geniş bir alan üzerinde çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, "Burası aslında Kalkınma Yolu dediğimiz projenin devamı niteliğinde. Hem konvansiyonel trenler hem de hızlı trenler aynı hatta hizmet verecek" dedi.

Kapıkule'de gar binaları ve idari yapıların yenilendiğini aktaran Vali Sezer, demir yolu hattının da ciddi şekilde genişletildiğini vurguladı. Yaklaşık 24 kilometrelik yeni demir yolu hattının yapıldığını hatırlatan Sezer, bölgede büyük bir lojistik aktarım merkezi, gümrükleme alanları ve birçok farklı birimin bir arada yer alacağını kaydetti. Vali Sezer, yapılan binaların ise son derece modern bir mimariye sahip olacağını belirtti.

Edirne merkezdeki eski gar binasının yıkıldığını ve yerine yeni bir gar binasının inşa edileceğini de açıklayan Vali Sezer, yeni gar binasının, Mimar Kemalettin'in Karaağaç'taki tarihi gar binasından esinlenilerek projelendirildiğini ifade etti. Sezer, "Çok şık, tarihi izler taşıyan ve Edirne'ye yakışan bir proje hazırlandı. Hem model olacak hem de tarihi dokusuyla dikkat çekecek bir yapı olacak" diye konuştu. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
