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Edirne'de Soğuk Havada Hayır Lokması İkramı

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Edirne'de soğuk ve yağışlı havada hayır lokması için sıraya giren vatandaşlar, zaman zaman uzun kuyruklar oluşturdu. Bir hayırsever tarafından yapılan lokma ikramı, manevi, dini ve sosyolojik boyutlarıyla toplumda iyi ilişkilerin gelişmesine katkı sağlıyor.

Edirne'de soğuk ve yağışlı havada hayır lokması için sıraya giren vatandaşlar, zaman zaman uzun kuyruklar oluşturdu.

Edirne'de bir hayırsever, vefat eden anne babasının hayrı için Saraçlar Caddesi'nde lokma yaptırıp dağıttı. Vatandaşlar, soğuk ve yağmurlu havaya rağmen sıcacık lokma ikramı için uzun kuyruklar oluşturdular. İkramı alan vatandaşlardan İsmail Demiray, "Olayın manevi ve dini boyutunun yanı sıra halk arasında yardımlaşma boyutuyla sosyolojik olarak toplumda iyi ilişkileri geliştiriyor" dedi.

Cevher Müminova, eski bir geleneğin tekrar uygulanmaya başlamasından memnun olduklarını dile getirerek, "Kimler için yapılıyorsa Allah hayrını kabul etsin, Ülkemizin dört bir yanında ölü çıkan evde lokma dağıtımı gibi hayır işlenmektedir. Bunun nedeni ölen kişiye sevap olmasını ve adına hayır işlenerek rahat ettiğinin düşünülmesidir. Lokma bu anlamda pek çok hayır işlere vesile olduğundan dolayı ölü arkasından lokma dağıtımının önemi son derece büyük olmaktadır" ifadelerini kullandı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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