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Edirne'de Dubai'nin Fıstıklı Künefe Çikolatasına Yoğun Talep

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Edirne'de, Dubai'nin fıstıklı künefe çikolatası Bulgar ve Romanyalı turistler arasında büyük ilgi görüyor. Esnaf, yoğun talep nedeniyle ürün bulmakta zorlandıklarını belirtiyor.

(EDİRNE) - Dubai'nin fıstıklı künefe çikolatası Edirne'de Bulgar ve Romanyalı turistler tarafından ilgi görüyor. Esnaf Burhan Dişlioğlu, "Müthiş bir talep var ama ürün yok, bulamıyoruz. Üründe sıkıntı var. Fabrikalar 3 ay sonraya gün veriyor" dedi.

Edirne'de Dubai'nin fıstıklı künefe çikolatasının 200 gramı 400 liradan satılıyor. Esnaf Burhan Dişlioğlu, fıstıklı künefe çikolatasına yoğun talep olduğunu, ürün bulmakta sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

"Ürün yok, bulamıyoruz"

Dişlioğlu, şunları söyledi:

"Şu anda müthiş bir talep var. Kaliteli satan daha ön planda oluyor. İçi bol fıstıklı, yeni bir ürün olduğu için müthiş bir talep oluyor. 60-100-200 gramı var. Ama tabii ki fiyatı 600-700-1000 liraya kadar çıkıyor. Bulgar, Romanya, iyi bir talep var ama ürün yok, bulamıyoruz. Üründe sıkıntı var. Fabrikalar 3 ay sonraya gün veriyor. Bulgar ve Romanya müşterilerimiz en çok sorduğu, talep ettikleri Dubai çikolata."

Vatandaş Hayati Çelik de en son 2 hafta önce fıstıklı künefe çikolatası aldığını belirterek, "Gayet iyi, ben daha önce aldığıma 650 lira vermiştim ve bu kadar tadı iyi değildi. 2 hafta önce misafirlerim geldiğinde almıştım. Bir de şimdi alacağım" diye konuştu.

Edirne'de Dubai'nin Fıstıklı Künefe Çikolatasına Yoğun Talep
Kaynak: ANKA / Yerel

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