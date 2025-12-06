Edirne'de Çeltik Üreticinin Elinde Kaldı

(EDİRNE) - Edirne'nin İpsala İlçesine bağlı Paşaköy'deki üreticilerin ürettiği çeltik elinde kaldı. Köyün belli noktalarında öbekler halinde çeltiğini bekleten üreticiler, Toprak Mahsulleri Ofisi'ni göreve çağırdı.

CHP 27. Dönem Edirne Milletvekili Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Gaytancıoğlu, üreticilerin sorunlarını dinledi. Gaytancıoğlu, üreticinin ürününü Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alması gerektiğini ifade etti. Üretici İsmail Göksu da, devletin üreticiye sahip çıkması gerektiğini belirtti. Gaytancıoğlu, şunları söyledi:

"Türkiye pirincinin yüzde 20'sini üreten bir bölgedeyiz. Burada gördüğünüz herkes çeltik üreticisi, 3 ay önce ürünü üretiler ama hala öbeklerin içerisinde satamıyorlar. 3 ay önce ürünü 27 liraya sattılar. Şu anda ürüne bakan yok. Toprak Mahsulleri Ofisi'ni göreve çağıyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi hani çiftçinin kara gün dostuydu. Biz Toprak Mahsulleri Ofisi'ni göreve çağırıyoruz. Çünkü çok borçlular. Türkiye'de gıda enflasyonu var. Bütün gıdaların fiyatları yükselirken pirinç fiyatları üreticide düşüyor."

"Devletimizin sahip çıkmasını istiyoruz"

Üretici İsmail Göksu, "Bizler Türk çiftçisine ne olursa olsun devletimizin sahip çıkmasını, bizi üç harfli marketlere teslim etmemesini, gıda enflasyonun sadece üretici maliyetlerinden kaynaklanmadığını, tüm halkımızın bilmesini bize sahip çıkılmasını istiyoruz" dedi.

Üretici Ersin Yaşa ise, "Mazot 60 lira küsür. Gübrenin ne olduğu belli değil. İlaç aldı başını gidiyor. Çeltik 20 bin lira, alan yok. Çiftçi bu işin içinden nasıl çıkacak? Bankalarda faizler aldı, yürüyor. Allah yardımcımız olsun" diye konuştu.