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Edirne'de Buğday Hasadı Yapan Üreticiye 100 Litre Mazot Hediye Edildi

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Edirne'de buğdayını ilk hasat eden üreticiye 100 litre mazot hediye edildi. Yeni mahsul buğday, Edirne Ticaret Borsası'nda satışa sunuldu ve Çömlekakpınar köyünden Gökhan Gözyılmaz'a ait 1 ton buğday, Özersoy Un San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından alındı. ETB Yönetim Kurulu üyesi Oğuz Kurban, üreticiye plaket ve 100 litre mazot hediye etti.

(EDİRNE) - Edirne'de buğdayını ilk hasat eden üreticiye 100 litre mazot hediye edildi.

2024 hasat sezonunun ilk ürünü olan yeni mahsul buğday, satışa sunulmak üzere Edirne Ticaret Borsası'na (ETB) getirildi. Borsa üyeleri ve üreticilerin katılımlarıyla gerçekleştirilen elektronik salon satışı sonucunda, Çömlekakpınar köyünden Gökhan Gözyılmaz'a ait 1 ton buğday, Özersoy Un San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından kilosu 19,020 TL'den alındı.

ETB Yönetim Kurulu üyesi Oğuz Kurban, üretici Gökhan Göz Yılmaz'ı kutlayarak günün anısına plaket ile 100 litre mazot hediye etti.

Kaynak: ANKA / Yerel

Gökhan Göz Kurban Edirne Tarım Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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