Edirne'de AFAD, tır sürücülerine kumanya dağıttı - Haberler

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Edirne'de AFAD, tır sürücülerine kumanya dağıttı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Edirne'de AFAD, tır sürücülerine kumanya dağıttı

Edirne AFAD ekipleri, Türkiye'nin Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısında sıra bekleyen tır sürücülerine su ve kumanya yardımı yaptı.

Edirne AFAD ekipleri, Türkiye'nin Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısında sıra bekleyen tır sürücülerine su ve kumanya yardımı yaptı.

Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısında Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesinden dolayı meydana gelen kilometrelerce tır kuyruğundaki Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sürücülere kumanya ve su dağıttı.

Türkiye'nin ihracat kahramanları, tır şöförleri kilometrelerce uzayan ve günler süren kuyrukta sıra beklerken, kendilerinin unutmayan AFAD ekiplerine teşekkür etti.

AFAD ekipleri kuyruğa yeni giren sürücülere su ve kumanya dağıtmaya devam etti.

(Mehmet Basmacı/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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