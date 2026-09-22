Düzceliler kışlık salça için pazara akın etti, salçalık biber 20 TL'den satılıyor

Sonbahar ile birlikte kış hazırlıkları da başladı. En başta da salçalık yapmak için Düzceliler pazar yerlerine akın ediyor. Marketlerde olmasına rağmen Düzceliler kendi hazırladıkları salçalıkların daha kaliteli olduğunu belirtiyor.

Havaların soğuması sonbaharın gelmesiyle birlikte yaklaşan kış mevsimi hazırlıkları da başladı. Düzceliler kışın kullanacakları başta salça olmak üzere birçok yiyecek için pazar yerlerinin yolunu tutuyor. Düzce semt pazarlarında ise kışlık hazırlık için gelenler yoğunluk oluşturuyor.

Kışlık salça yapmak için Aziziye Mahallesi'ndeki pazara gelen Ayşe Yumaklı, marketlerde salça bulunabildiğini ancak evde yapılan salçanın yerinin başka olduğunu belirtti. Ayşe Yumak, "Kışlık hazırlığımız başladı. Salça biberlerini almaya geldik. Salçalarımızı kavanozlarımıza yapıp kışın kullanacağız. Salçalık biber, domates alıyoruz. Marketlerde de salçalar var ama kendi evimizde yaptığımız daha iyi oluyor. Daha taze daha güvenilir, bereketli oluyor. Zorluğu oluyor ama kış boyunca da kullanıyoruz" dedi.

"Daha taze ve güvenilir oluyor"

Biber salçasının yapılışını da anlatan Yumaklı, "Biberlerimizi alıyoruz, güzelce temizliyoruz. Kazanda haşlıyoruz, süzdürüyoruz. Sonra çekiyoruz ve kavanozlara koyup saklıyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Hiç bozulmuyor, kullanımı da rahat oluyor. Kendi ellerimizle yaptığımız için daha güvenilir ve taze oluyor. Bir kavanoz salça bir yıl çok rahat dayanıyor" ifadelerinde bulundu.

"Yeni nesil ateş yakıp ocak başı yapmak istemiyor"

Pazarcı İslam Batuhan Yangaz ise domates ve biberin pahalı olmasına rağmen vatandaşların evlerinde kendi salçalıklarını yaptıklarını belirterek, "Diğer senelere göre alışverişler düşük. Ürünlerin birim fiyatları yüksek. Çiftçi açısından da satıcı açısından da ürün bolluğu yok. Yeni nesil bu evde salçayı zaten yapmıyor. Salçada, konservede hazır ürünlere geçiş var. Bununla birlikte birim fiyatları da bazı ürünlerde yüksek olunca ateş yakmaya, ocak başı yapmaya gerek duymuyorlar. Haliyle birçok vatandaş hazıra gidiyor" şeklinde konuştu.

Salçalık domatesin kilosu pazarda 12 TL'den satılırken salçalık biberin kilosu ise 20 TL'den alıcı buluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı