Düzce gençler medeniyet kampında

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonuyla gerçekleştirilen Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampı kapsamında gençler, Bitlis'in Ahlat ilçesine kültürel ve tarihi bir gezi düzenledi.

Düzceli gençler, Türk-İslam tarihinin önemli mirasları arasında yer alan Selçuklu Meydan Mezarlığı, Emir Bayındır Kümbeti, Harabe Şehir ve Abdurrahman Gazi Türbesini ziyaret ederek alanlarda incelemelerde bulundu. Rehberler eşliğinde gerçekleştirilen gezilerde, ziyaret edilen mekanların tarihi ve kültürel önemi hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Gençler, Bitlis'in eşsiz doğal güzellikleriyle de buluştu. Doğayla iç içe geçirilen etkinliklerde katılımcılar, kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan bölgede kayak yapma imkanı bularak keyifli anlar yaşadı. Medeniyet, tarih ve kültür bilincinin artırılmasının amaçlandığı kamp programının; gençlerin geçmişle bağ kurmalarına, milli ve manevi değerleri yerinde tanımalarına ve sosyal gelişimlerine katkı sağladığı ifade edildi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, bu tür kültürel ve eğitsel programların farklı şehirlerde devam edeceğini belirtti. - DÜZCE